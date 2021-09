Disminuyeron solicitudes de sucesión por fallecimiento en la pandemia

Durante la pandemia, las solicitudes de sucesión por fallecimiento se redujeron en un 24%, al pasar de 40.083 en 2019 a 28.710 en 2020, y manteniendo así una tendencia a la baja en 2021, según reveló la firma Sucesiones Colombia.



La firma experta también reveló en el informe, en el que cruza datos de la Superintendencia de Notariado y Registro con una encuesta a 100 de sus clientes, que el 72% de las personas manifestaron no estar listos para la sucesión o piensan que no es el momento para hacerla.



Según explica Luis Benítez, Director de Sucesiones Colombia, “es muy común que las personas teman hablar en vida de lo que pasará con sus propiedades una vez fallezcan. Con la mortalidad sorpresiva que ha generado el Covid-19, puede ser que este temor se haya incrementado y menos colombianos quieran preparar los trámites de sucesión ante el fallecimiento”.



El informe también reveló que el 37% de los conflictos de quienes solicitan trámites de sucesiones son por temas no aclarados en vida del fallecido, mientras que el 24% son por desacuerdos en la distribución de los bienes, aun cuando el fallecido haya dejado testamentos.



Por otra parte, el 42% de los trámites de sucesiones han tenido acuerdos en vida documentados o con testamentos, y se ha llegado a soluciones rápidas y económicas.



Por regiones, el 28% de las sucesiones del país se centralizan en las principales ciudades: Bogotá, Medellín y Cali.



LO QUE DEBE SABER SOBRE UN TRÁMITE DE SUCESIÓN



Según la firma Sucesiones Colombia, es importante tener en cuenta que una sucesión se define como la entrega o liquidación del patrimonio de un fallecido a sus respectivos herederos. En este sentido, existen limitaciones y situaciones específicas que se deben tener en cuenta como:



• Los esposos solo son herederos en los casos en que el fallecido no tiene hijos, ni padres, ni hermanos. Sin embargo, se puede ver beneficiado de una parte del patrimonio por porción conyugal. Casos complejos que requieren de asesoría especial.



• Hay dos formas de sucesión: testada (con testamento) o intestada (sin testamento). En Colombia la mayoría son intestadas.



• Las sucesiones con testamento solo pueden ser controvertidas o impugnadas por vía judicial si no se respetan las reglas de repartición vigentes al momento de hacer el testamento.



• Por el contrario, las sucesiones sin testamento tienen dos opciones: o extrajudiciales, que es cuando los herederos están de acuerdo con la repartición; o judiciales, cuando no están de acuerdo los herederos y hay algún debate entre los posibles herederos.



La firma Sucesiones Colombia recomienda siempre anticiparse a los temas judiciales y de posibles conflictos dejando claro, en vida, las sucesiones que surtirán efecto una vez se fallezca, recomendablemente a través de un testamento.