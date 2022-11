¡Wakanda Forever es un éxito! La cinta lidera la taquilla en EE. UU.

"Pantera Negra: Wakanda por siempre", de Disney y Marvel, confirmó este fin de semana su dominio sobre la taquilla norteamericana, mientras que dos producciones de alto presupuesto registraron estrenos "débiles", dijeron analistas.



"Wakanda" recaudó unos 45,9 millones de dólares entre viernes y domingo, y 64 millones de dólares desde el feriado de Acción de Gracias, el miércoles, informó este domingo el observador de la industria Exhibitor Relations.



Respecto al feriado de Acción de Gracias del año pasado, la taquilla experimentó una fuerte caída. La docena de filmes de mayor importancia exhibidos en salas vendieron 12% menos de entradas que en 2021.



En segundo lugar se ubicó la película de ciencia ficción animada por computadora de Disney, "Strange World", con 11,9 millones de dólares en tres días y 18,6 millones desde el miércoles. Para variety.com se trató de un resultado "catastrófico" para una película con un presupuesto de 180 millones de dólares.



Otro estreno, "Devotion", de Sony, recaudó 6 millones de dólares en tres días y 9 millones en cinco, situándose tercera en la taquilla, "una apertura débil para una película de guerra", según David A. Gross, de Franchise Entertainment Research.



La cinta, sobre la amistad de dos pilotos de combate estadounidenses durante la Guerra de Corea, tuvo un presupuesto de 90 millones de dólares. En cuarto lugar figura la nueva película de terror de Searchlight, "El menú", protagonizada por Ralph Fiennes, con 5,2 millones de dólares (7,3 millones de dólares desde el Día de Acción de Gracias).



El filme de superhéroes "Black Adam", de Warner Bros. y protagonizado por Dwayne Johnson, ingresó a su vez 3,4 millones de dólares (4,7 millones desde el miércoles), quedando en la quinta plaza. Netflix no ha publicado aún datos sobre otro filme muy esperado, "Glass Onion: A Knives Out Mystery", pero Gross dijo que la secuela de "Knives Out" de 2019 recaudó aproximadamente 9 millones de dólares en solo tres días, "un fantástico resultado".



Las otras cinco de la lista de 10 más vistas fueron: "The Fabelmans" (2,22 millones de dólares en tres días, 3 millones en cinco) "Bones and All" (2,2 millones; 3,6 millones;) "Pasaje al paraíso" (1,9 millones; 2,6 millones) "The Chosen Season 3: Episodes 1&2" (1,5 millones; 2,1 millones) "Ella dijo" (1,1 millones; 1,5 millones)



AFP