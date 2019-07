Djokovic vence a Federer en la final de Wimbledon

El serbio Novak Djokovic, número uno del mundo, salvó dos bolas de partido y venció al suizo Roger Federer en una gran batalla, por 7-6 (5), 1-6, 7-6 (4), 4-6 y 13-12 (3), en la final más larga de la historia de Wimbledon, para ganar este torneo por quinta vez en su carrera, y sumar el segundo de esta categoría este año tras apuntarse el Abierto de Australia en enero.



La de 2008, con Nadal venciendo a Federer por 6-4, 6-4, 6-7(5), 6-7(8) y 9-7 en cuatro horas y 48 minutos era hasta este domingo la más larga final del torneo. En la edición 133, Djokovic se impuso en cuatro horas y 57 minutos.



(Roger Federer: ‘No puedes estar solo en la cima’).



Djokovic lleva ya 16 títulos del Grand Slam, acercándose a los 18 del español Rafael Nadal, que no obstante, y gracias al triunfo del serbio mantendrá el puesto de número dos del mundo este lunes, con 485 puntos de ventaja sobre Federer.



La carrera triunfal del serbio, campeón el año pasado en el All England Club, continúa en los 'majors' donde ha ganado cuatro de los últimos cinco en los que ha participado. Tras su paso por Wimbledon en el 2018, con victoria ante el surafricano Kevin Anderson, ganó luego el US Open ante el argentino Juan Martín del Potro, y salió campeón ante Nadal en la final del Abierto de Australia en enero.



Solo ha fallado en Roland Garros, donde cedió contra el austríaco Dominic Thiem en semifinales, y en cinco sets. Con la victoria de este domingo, Djokovic lleva ya tres finales ganadas a Federer en este torneo (2014 y 2015).



El serbio perdió el primer duelo entre ellos en el All England, en las semifinales de 2012. En total aventaja con 26-22 en el balance, ganando los cinco últimos disputados. Federer no le vence desde el 2015, en la primera fase de las Finales ATP.



(Proeza colombiana: Cabal y Farah campeones en Wimbledon).



El ganador recibió un cheque de 2.350.000 libras (2.622.157 euros o 2.955.423 dólares) y 2.000 puntos ATP. La final de este año ha sido la primera, a un total de cinco sets, desde la del 2014, cuando Djokovic se impuso a Federer, por 6-7 (7), 6-4, 7-6 (4), 5-7 y 6-4 en tres horas y 56 minutos.



El argentino Damian Steiner, de 44 años, nacido en Buenos Aires y que iba para periodista deportivo en su juventud, dirigió la final este año, la primera de su carrera del Grand Slam.



EFE