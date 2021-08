Dominancia y cuarto pico: lo que puede traer variante delta a Bogotá

La Asociación de Empresas Gestoras del Aseguramiento en Salud (Gestarsalud) advirtió sobre los efectos de la presencia de la variante delta en Bogotá.



(Advierten que en octubre la variante delta sería dominante en el país).

De acuerdo con esta asociación, este panorama haría que este linaje se vuelva dominante, desplazando a otras versiones, lo que llevaría a una cuarta ola de la pandemia.



No obstante, Gestarsalud afirma que su impacto dependerá de las medidas de autocuidado y del ritmo de vacunación.



(Así ha impactado al mundo la variante delta que ya circula en Colombia).



Según la asociación, esas son algunas de las conclusiones de un estudio científico que no ha sido revisado por pares y que pinta algunos escenarios que puede traer para la capital de Colombia la aparición de la llamada variante Delta del Sars-CoV-2, que era esperada y puede ser el doble de infecciosa que las versiones originales del virus y probablemente causar mayor riesgo de hospitalización y reinfección, según se ha encontrado.



El estudio se titula ‘El impacto potencial de la variante Delta del Sars-CoV-2 en el contexto de la cobertura de vacunación limitada y el aumento de la mezcla social en Bogotá’ y está firmado por Guido España, Zulma Cucunubá, Juliana Cuervo Rojas, Hernando Díaz, Manuel González Mayorga y Juan David Ramírez.



Para este análisis, los investigadores desarrollaron un modelo matemático para estimar los escenarios ante la introducción de la variante Delta en Bogotá, con base en lo que se sabe de otras versiones del virus ya circulantes, esquemas de vacunación y su eficacia conocida para todas las variantes.



Los científicos hallaron que la tercera ola de covid-19 en Bogotá, que se extendió a lo largo de tres meses con un saldo de muertes sin precedentes, se debió a la “combinación de contacto social y la presencia de las variantes Gamma y B.1.621 (por primera vez identificada en Colombia y que tiene unas mutaciones que la hacen más infecciosa)”.



Los autores también estimaron que gracias al Plan Nacional de Vacunación, que priorizó a las poblaciones de más riesgo frente al covid-19, logró salvar la vida de entre 16.000 y 19.000 habitantes de Bogotá.



Sin embargo, la llegada de la variante Delta puede cambiar la dinámica de la pandemia y llevar a una cuarta ola.



De transmitirse en un escenario temprano (julio y agosto) existe una alta probabilidad de que haya una cuarta ola pronto y una magnitud de mortalidad similar a la de la tercera ola.



Sin embargo, si la Delta se hace dominante tempranamente, pero hay bajo de nivel de interacciones entre las personas, la cuarta ola en Bogotá tardaría en aparecer y tendría un impacto “similar o menor a la primera ola”, según explicó el investigador Guido Camargo.



(Estrategia de ‘cero covid’ podría aislar a China durante años).



En ese escenario de dominancia temprana de la variante Delta la vacunación juega un papel clave, según los autores, pues habría que acelerar la cantidad de personas inmunizadas teniendo en cuenta que las vacunas usadas en Colombia protegen contra esta versión del Sars-CoV-2.



Si la predominancia de la Delta llega de forma tardía, es decir, hacia septiembre, se haría mucho más necesario ampliar la base de personas completamente inmunizadas respetando el intervalo de tres semanas entre las dosis.



“Posponer la segunda dosis de vacuna Pfizer de 21 a 84 días potencialmente tendría un efecto positivo para alcanzar alta cobertura pero sólo frente a variantes previas a Delta. Frente a la inminencia de Delta, el modelo sugiere que posponer la segunda dosis no es conveniente”, escribe Camargo.



“Otro aspecto relevante es que aún persiste una proporción de personas de alto riesgo en cada edad que han quedado rezagadas (por reticencia o por problemas de acceso). Alcanzar a estas poblaciones traería un alto beneficio en el corto plazo”, complementó el profesor asistente de investigación de la Universidad de Notre Dame.



Cabe recalcar que este artículo es una preimpresión y no ha sido revisado por pares, por lo que no debe usarse para guiar la práctica clínica.