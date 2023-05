Dominio .CO genera $142.000 millones de ingresos al país

Actualmente, el 90% de registros de dominios .CO corresponde a empresas extranjeras que creen en su potencial. Ejemplos como Google, Amazon y Twitter demuestran la fuerza de esta extensión de internet en el mundo y, por ende, su importancia en el país.

Sin embargo, su adopción en Colombia aún es rezagada y se requiere de esfuerzos que masifiquen su uso en la red.

De acuerdo con el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Mintic, este dominio le generó ingresos al país en 2021 por $142.000 millones: un crecimiento del 12% frente al año anterior, representado por más de tres millones de dominios registrados en el mundo.

Aun así, en lo que respecta a Colombia, del total de dominios, la participación del .CO es del 35%, mientras que la del .com es del 51%, contrario a lo que ocurre en otros países en los que el dominio que más se usa es el local. Tal es el caso de Brasil y Chile, donde el uso de las extensiones .BR y .CL, respectivamente, se estima en un 67% mientras que la del .com en un 22%. Por su parte, la participación del dominio .MX en México es del 54% frente al 38% de la del .com.

Así lo afirma Gerardo Aristizábal, gerente general de Mi.com.co, registrador oficial de dominios de internet y proveedor colombiano de correo electrónico corporativo con 13 años en el mercado, para quien “la importancia de adoptar esta extensión se ve reflejada en que es el distintivo de Colombia en internet, y es una gran oportunidad para desarrollar la industria local y la adopción de tecnologías”.

Es por esta razón que incrementar su adopción nacional; es decir, que más colombianos hagan uso de este dominio en sus páginas web y correos electrónicos, se convierte en uno de los principales retos de la industria del internet en el país, con el propósito de que aumente su desarrollo y se fomenten habilidades locales digitales que consoliden la identidad y soberanía del uso nacional de internet y generen nuevos ingresos económicos.

Se trata de un propósito que requiere dedicación. Si bien entre enero de 2020 y abril de 2023 se registraron 41.568 dominios nuevos en Mi.com.co, “lograr una adopción sostenida involucra también esfuerzos constantes. Por eso, los planes que desarrolla el Mintic de la mano de registradores para ofrecer de manera gratuita a emprendedores y empresarios dominios, hostings y herramientas que les permiten establecer una presencia en internet, son positivos, pero hay que continuar”, asegura Aristizábal.

De acuerdo con Mi.com.co, las mayores oportunidades en el sector en cuanto al uso del dominio .CO, las evidencian el emprendimiento y el empresariado nacional, así como diferentes startups internacionales que lo utilizan para su presencia digital, pues un dominio propio comunica de manera clara que el sitio web es de Colombia y está dirigido a su público. Asimismo, mejora su posicionamiento en motores de búsqueda, ya que buscadores como Google identifican el contenido como local, y permite la asignación de nombres más cortos y recordables, debido a que existe más disponibilidad de dominios .CO que .com.

Además, este proceso hoy es más sencillo. Luego de la descentralización del registro de dominios (en 2010), el cual antes era manejado por la Universidad de los Andes y pasó a manos del Mintic, “cualquier persona en cualquier momento puede registrar un dominio .CO para su presencia en internet de manera rápida y sin trámites que impidan su adopción”, concluye el gerente del registrador.

