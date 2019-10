Dominio.co: hay que seguir la tendencia global

El gobierno de Colombia, en cabeza del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones anunció que licitará nuevamente el dominio .co, cuyo contrato de concesión actual vence en febrero de 2020. Según el cronograma, en el tercer trimestre se dará aviso de convocatoria y se adelantará el proceso de selección. Aún no se conocen los términos de referencia de la licitación. Portafolio habló con Keith Lubsen, director de negocios de la empresa Afilias, segunda a nivel global en la administración de dominios.



¿A qué se dedica la empresa Afilias?



Afilias es un operador líder de registro que mantiene más de 200 dominios de nivel superior como .org o .info. Cada dirección de internet termina en una extensión como .com o .co. Estas extensiones se llaman dominios de nivel superior o TLD (Top Level Domains) por sus siglas en inglés, porque están en el nivel superior de la jerarquía de direccionamiento que permite la navegación en internet. Cada TLD es administrado por el Operador de registro que mantiene el ‘registro’ o la base de datos maestra de nombres y las direcciones IP de cada nombre.



En los últimos 4 años se han creado 500.000 nuevos registros del dominio .co ¿Considera usted que el mercado tiene un potencial mayor?



Sin duda. Millones de nuevas empresas se crean en todo el mundo cada año. Y .com tiene más de 145 millones de registros, por lo que es realmente difícil obtener una dirección en .com que refleje el nombre real de su empresa. Los dueños de negocios, los bloggers y muchos otros usuarios a menudo buscan otras extensiones que no sean .com, y .co es la primera opción natural. En todo el mundo, se registran más de 6 millones de nombres cada mes. Los 500.000 que ha adquirido el .CO durante los últimos 4 años significa un promedio de aproximadamente 10.000 por mes, lo cual es un número pequeño comparado con el mercado global.



¿Cómo se puede replicar su experiencia en la administración del dominio de Australia?



Australia emprendió recientemente un importante proyecto de transformación del registro diseñado para actualizar la tecnología que admite alrededor de 3 millones de registros .au, aproximadamente un 50% más que .co.



Para lograr esta transformación del registro, Australia organizó un proceso global de licitación abierta e invitó a todas las principales compañías de registro a presentar sus ofertas. El proceso se manejó cuidadosamente para ser justo y transparente, con los evaluadores, incluidos expertos mundiales en tecnología, políticas, infraestructura, seguridad y otros temas críticos para el funcionamiento seguro de un sistema de registro de dominio de clase mundial y se realizó para “transformar” ese servicio en un sistema moderno y seguro que lograra satisfacer las necesidades futuras de Australia.



¿Qué tecnología especializada e infraestructura se requiere para la administración de un dominio como el .co?



Hay dos elementos principales en un sistema de registro: el registro en sí, que mantiene la base de datos maestra de nombres únicos, y el DNS (Domain Name System) por sus siglas en inglés, o Sistema de Nombres de Dominio, que asigna los nombres a las direcciones IP y permite acceder fácilmente a cada uno.



Más allá de la infraestructura, está la seguridad. Es importante que un proveedor se asegure de que los nombres registrados no puedan usarse con fines delictivos como spam, phishing, botnets, etc. Esto requiere un equipo de personas expertas además de la tecnología. Afilias cuenta con un experimentado equipo de expertos en seguridad de dominios para garantizar la seguridad de los dominios que administramos.



¿Cómo se garantiza la seguridad y privacidad de la información adscrita a un dominio?



La clave para garantizar la seguridad y la privacidad en internet es que tanto el software como el hardware se mantengan a la vanguardia. La actividad delictiva es un problema del gato y el ratón: los delincuentes evolucionan constantemente y los operadores de registro deben mantenerse al día. Afilias actualiza continuamente sus principales sistemas para abordar las amenazas en evolución y es por eso que los TLD bajo nuestro cuidado se encuentran entre los espacios más seguros de internet.



¿Cuál es el periodo de tiempo que en su criterio debe ser entregado un dominio en concesión?



Dado que los operadores de registro deben invertir por adelantado para establecer sistemas que admitan un TLD tan grande como .co, se lleva un tiempo considerable en recuperar la inversión. Creemos que al menos un plazo de 5 años es apropiado. Esto también proporciona tiempo para que el nuevo operador realice una inversión de marketing significativa y vea los beneficios.



¿Cuáles han sido los factores diferenciales que han llevado a Afilias a ocupar una posición de liderazgo en el mercado global?



Afilias se distingue por varios aspectos. Primero está la calidad de nuestra tecnología: es de clase mundial en todos los aspectos, porque mantenemos sistemas de vanguardia en todo el mundo.



En segundo lugar, la seguridad está diseñada en nuestros sistemas desde la fase de diseño. Esto significa que la información que administramos y los sistemas que operamos son seguros.



En tercer lugar, el equipo directivo de Afilias es estable y experimentado: todo el personal directivo ha estado vinculado durante al menos 15 años. Esto se diferencia de nuestros competidores, quienes cambian frecuentemente de CEO y otros miembros, lo que hace que los clientes ni siquiera puedan hacer un seguimiento de quién está a cargo.



Cuarto, Afilias es de propiedad privada, y la mayoría de los accionistas son miembros de la junta o del personal. En contraste, el administrador actual es propiedad de una firma de capital privado en Silicon Valley. En nuestro caso, Afilias puede tomar sus propias decisiones.



¿Qué opina del documento público del MinTIC titulado Plan de Acción Proceso de selección dominio .CO?



El Ministerio está en lo correcto. Según los informes, el administrador actual toma el 97% de los ingresos de las ventas de .co; esto significa decenas de millones de dólares americanos que podría utilizarse para avanzar en la penetración y calidad de internet en Colombia. Como mencionaba anteriormente la industria de tecnología esta evolucionando permanentemente, por eso es esencial para el gobierno de Colombia abrir un proceso de licitación que le permita estar a la par de las tendencias del mercado.