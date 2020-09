¿Dónde están los policías involucrados en la muerte de Javier Ordóñez?

En las últimas horas la Fiscalía emitió orden de captura contra Juan Camilo Lloreda Cubillos y Harby Damián Rodríguez Díaz, dos de los siete policías involucrados en la muerte de Javier Ordóñez en un caso de abuso policial.



Lloreda y Rodríguez son investigados porque habrían sido los uniformados que sometieron al ciudadano la semana pasada en la localidad de Engativá. Los otros cinco policías fueron desvinculados de la institución mientras avanza la investigación y se determina su participación en los hechos.



Pese a la orden de captura, las detenciones aún no se han hecho efectivas porque los implicados no han sido ubicados.



Fuentes oficiales señalaron que ya fueron al sitio en el que los uniformados establecieron como su lugar de residencia y no los encontraron. Además, se tuvo contacto con familiares de los uniformados para informar sobre las órdenes de captura contra ellos.



Personas cercanas señalaron que los uniformados estarían resolviendo algunos asuntos personales antes de proceder a su entrega a la Fiscalía.



La orden fue entregada al CTI de la Fiscalía y a la Sijín de la Policía para hacerla efectiva, pero hasta ahora no se ha logrado su detención.



Las mismas fuentes señalaron a El Tiempo que están tomando contacto con los abogados de los uniformados para notificarlos oficialmente y facilitar su entrega a las autoridades.