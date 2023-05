Drop off y pick up, tendencias para recibir envíos de EE.UU. y Europa

La seguridad, flexibilidad, rapidez y el cumplimiento en los encargos son algunos de los principales aspectos que tienen en cuenta los colombianos a la hora de enviar o recibir un paquete. Estas condiciones se vieron reflejadas en los 4,1 millones de envíos mensuales que, según el Boletín del Sector Postal, se registraron a marzo de 2022.

Sin embargo, otro elemento sigue siendo clave para el incremento de esta cifra y para la satisfacción del consumidor: la practicidad en los procesos logísticos, algo que hoy ofrecen tendencias como el drop off (llevar) y el pick up (recoger), que revolucionaron el mundo de los envíos internacionales con entregas hasta tres a cuatro veces más rápidas que los métodos tradicionales y con las que los casilleros internacionales ya son cosa del pasado.

Esta forma de gestionar envíos solo requiere que el usuario acceda a una plataforma o software logístico. Un ejemplo de estos es One Easy Stop, startup pionera en Colombia en la implementación de esta solución tecnológica, que hoy ofrece el servicio, además del país, en Europa, Inglaterra y EE.UU.

La principal característica de estas tendencias es que la persona que recibe la mercancía no necesita estar atenta a que llegue el mensajero a su casa, ni ponerse de acuerdo con este para estar en el mismo lugar y a la misma hora(teniendo en cuenta que en una entrega tradicional en domicilio la ausencia del destinatario incrementa la posibilidad de recibirla en varios días), sino que en el punto de recogida que más le convenga puede pasar por ella, por ejemplo, uno que le quede en el camino a casa después de salir del trabajo.

“El trámite conocido por todos, mediante los casilleros, incluye varios pasos, proveedores y en algunas ocasiones costos adicionales, pues este proceso pasa por diferentes empresas y cada una maneja sus políticas. Mientras que con el drop off y el pick up el cliente ingresa a una página web y hace todo el envío desde su casa o el lugar que sea, escogiendo el proveedor (uno solo gestiona todo), el tiempo de entrega y el precio que más se ajuste a sus necesidades, pues la plataforma le permite comparar estas variables. Asimismo, puede rastrear el proceso de principio a fin”, asegura Jaime Blum, cofundador y CEO de One Easy Stop.

Una vez la mercancía llega, la plataforma notifica al usuario para que pase por ella al punto de recogida indicado. Estos se caracterizan por su ubicación estratégica: lo usual es encontrarlos en zonas asequibles (residenciales, comerciales y de oficinas), además manejan horarios extendidos y suelen ser sedes de agencias transportadoras o comercios relacionados con esta actividad.

No obstante, las personas naturales no son las únicas beneficiadas con este modelo. Los pequeños comercios electrónicos que, según cifras de la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, proyectan para este año un crecimiento del 14% en las ventas de bienes y servicios con respecto al 2022, se ven favorecidos con estas tendencias en la optimización de sus prácticas y la reducción de costos, “además de que internacionalizan sus ventas y adaptan sus modelos de negocio a los requerimientos de sus clientes”, tal como afirma María Mercedes Blum, cofundadora de One Easy Stop.

Y es que la importancia que representa una buena ejecución de los procesos logísticos para el empresariado colombiano es evidenciada en los datos compartidos por el Departamento Nacional de Planeación (DNP), los cuales indican que una empresa en el país destina en promedio el 13,5% de sus ingresos a los costos de esta actividad.

Son estas soluciones prácticas y diferenciadoras las que van de la mano con un sector logístico prometedor, que incorporando procesos más eficientes busca ofrecer experiencias centradas en las personas, sus necesidades y buenas prácticas de consumo.