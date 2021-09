Dubái ya permite los viajes de estudios

Dubái se ha convertido en los últimos años en uno de los principales destinos para estudiar en instituciones de prestigio. Tras meses de cuarentenas por la pandemia de covid-19, este emirato ya está permitiendo los viajes por motivos educativos, pero, así como otros países es necesario cumplir con varios requisitos y documentos para garantizar la entrada.



(¿Piensa estudiar en el exterior? Le contamos qué oportunidades hay).

La agencia australiana especializada en viajes de estudio Blue Studies, con más de 15 años de experiencia y convenios con más de 400 instituciones de todo el mundo, incluidos los Emiratos Árabes, ha recogido los requerimientos actuales para viajar a Dubái, así como varios consejos para iniciar el proceso de estudiar en una de las joyas del Medio Oriente.



(La impresionante piscina infinita más alta del mundo).



“Dubái ya abrió sus puertas al mundo y se une a la lista de los países que ahora mismo permiten viajar a estudiantes internacionales. Las clases presenciales en todas las universidades ya están permitidas y se está destacando a nivel mundial por su alta gestión al implementar estrictas medidas de bioseguridad para brindar garantías a los viajeros extranjeros”, explicó Andrea Palacios, CEO de Blue Studies.



DOCUMENTOS Y VISADOS REQUERIDOS



Lo primero que hay que tener en cuenta a la hora de viajar a Dubái son los rigurosos requisitos de documentación que se exigen a la llegada a esa ciudad, entre los que destacan documentos de identificación en regla y contar con visa y pasaporte vigentes.



Si el estudiante está interesado en realizar un curso de máximo 12 semanas, en la mayoría de los casos no requerirá visa de estudiante y será suficiente con el pasaporte –los colombianos están exentos de visa para ingresar a ese país-, pero bajo esta condición el alumno no podrá trabajar.



Si por el contrario va a estudiar como mínimo 8 semanas y quiere realizar labores remuneradas, podrá solicitar el permiso de estudiante, aunque no es obligatorio, según las normas del país.



“Por último, si el programa de formación del alumno supera las 12 semanas, este sí deberá aplicar a una visa de estudiante para ese país”, apuntó Palacios.



(Colombianos podrán viajar sin visa a Emiratos Árabes).



Como ha destacado Blue Studies, una de las mayores ventajas de viajar a Dubái es que no es necesario demostrar solvencia financiera ante la Embajada a la hora de solicitar los visados, uno de los factores que muchas veces la mayoría de personas no pueden cumplir o que, en el caso de otros países, requiere ser probado con anticipación.



MEDIDAS SANITARIAS



Además de estos requisitos, las autoridades locales solicitan un resultado de una prueba PCR negativo antes de aterrizar en Dubái, si bien se realizaran test aleatorios al llegar al aeropuerto. En caso de dar positivo, se impondrá una cuarentena de 14 días.



“A diferencia de otros destinos, deberás descargar una aplicación creada por las autoridades en la que tendrás que registrarte y notificar cualquier síntoma que pudieras tener durante tu estancia, además de respetar la distancia física de 2 metros y usar mascarilla cuando esto no sea posible”, apuntó Palacios, quien recordó que en ese país estas normas deben ser respetadas de manera precisa.



Los estudiantes deben completar una declaración de salud antes de su visita y demostrar que tienen un seguro de salud adecuado, añadió la CEO.



El resultado de las pruebas PCR para detectar el coronavirus debe haberse realizado dentro de las 96 horas antes de viajar a Dubái, según las normas vigentes, si bien algunos viajeros pueden volver a ser examinados a su llegada al aeropuerto y deberán permanecer en cuarentena en su residencia hasta recibir el resultado.



Si la prueba da positivo, el alumno debe permanecer aislado y seguir las instrucciones de la Autoridad de Salud de Dubái y solo se podrá acceder a las clases con un resultado negativo.



“La violación de los procedimientos de cuarentena domiciliaria equivaldría a poner en peligro la vida de otras personas y hace que esté sujeto a una multa de 50.000 AED (unos 13.600 dólares)”, recordó Palacios.



OTROS REQUISITOS VIGENTES



Finalmente, como otros destinos, las autoridades migratorias de Dubái también ponen especial atención a otros detalles a la hora de permitir la entrada de extranjeros al país, sobre todo en lo relacionado a garantizar un lugar de residencia y una vinculación a una institución educativa reconocida del país.



Precisamente, entre los requisitos figuran un comprobante de hospedaje para los días en los que se estará en el lugar, medios económicos suficientes para vivir durante ese periodo, una carta de aceptación emitida por la institución académica y, lo que es aún más importante, una reserva aérea ida y regreso en las fechas correctas.



Blue Studies recordó que la normativa de viajes está cambiando con frecuencia, por lo que es fundamental revisar con las aerolíneas dela país de origen las condiciones para los desplazamientos. Por el momento, siguen en vigor las restricciones de viajes impuestas debido a la propagación del covid‑19, pero se espera poco a poco se activen todos los servicios.