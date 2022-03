Economía digital arrincona a la banca

2

El último humano



Autor:

Lee Bacon

Sello:

Puck



En un futuro en el que se cree que los humanos serán extintos, ¿qué hará un robot curioso cuando encuentre a una niña que necesite su ayuda? XR_935 es un robot de 12 años que ha sido programado para comprender que los robots eliminaron a los humanos por una buena razón: los humanos estaban destruyen- do el planeta, por lo que suponían un riesgo para todas las demás formas de vida. Sin seres humanos no hay guerra, no hay contaminación, no hay crimen. Cada miembro de la sociedad tiene un propósito, y todo funciona sin problemas y de manera eficiente. Hasta el día en que XR descubre algo imposible: una humana llamada Emma.



Pero Emma no parece malvada, parece asustada. Y ella necesita su ayuda.