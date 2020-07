Educación se perfila para el modelo virtual el resto de año

La implementación del modelo de alternancia, que se tenía previsto para iniciar en agosto en los colegios del país sufrió un ajuste por cuenta del desempeño de la pandemia.



De acuerdo con el Ministerio de Educación, el próximo mes iniciarían 34 de las 96 secretarías acreditadas para este piloto en Colombia en municipios con baja afectación por covid-19. Así, ciudades como Bogotá, Cali, Barranquilla y Cartagena tendrán que esperar por ahora para volver a la presencialidad.



Con relación al tema, que viene presentando varias discusiones en las últimas semanas, los representantes de organizaciones del sector coinciden con que aún no es el momento del regreso, pero insisten en que hace falta la atención de otros frentes.



“El problema de fondo estriba en el nivel de valoración de los estudiantes que van a asistir a la alternancia y a los que les va a tocar seguir en casa. Como dijo la Ministra, regresarían 34 secretarías, es decir, el 33%. Significa que el 66% del país no tendría el mismo nivel de aprendizaje, de acompañamiento y de evaluación. Ese sería un problema de inequidad en términos generales”, asegura Carlos Ballesteros, presidente de la Confederación Nacional de Padres de Familia.



Según el dirigente, es necesaria “una especie de metodología en la que se trace una línea de acción para darles mejores herramientas a las familias para que sepan por dónde abordar el contenido que le quieren transmitir a los niños”. Y es que si bien el Ministerio viene reforzando el programa de Alianza Familia Escuela, Ballesteros resalta que a su organización no se le ha escuchado.



“Yo he hablado con la ministra de Educación de España, Chile y Cuba, pero a la de Colombia no le conozco la voz porque no nos atiende. Nos ha puesto dos veces cita y hemos citado los padres de familia, pero después nos aplazan”, dice el representante.



LA PREPARACIÓN



Con corte a 2018, las cifras del Ministerio muestran que la educación preescolar, básica y media está conformada por 9.302.507 estudiantes. De estos, entre primaria y secundaria se cubre casi al 90% de los alumnos a nivel nacional, mientras que transición, jardín y prejardín suman en conjunto el 10,4% restante.



Asimismo, los cálculos estiman que el 79% de las instituciones son de carácter oficial, frente a un 21% correspondiente a no oficiales.



Partiendo de este universo de estudiantes, y en relación con el reto que atraviesa el país en materia de educación, varias son las posiciones de las organizaciones que representan a colegios e instituciones.



“La totalidad de nuestros colegios desea y está en capacidad de volver a las clases presenciales. Ya se trabajó en la implementación de los protocolos de bioseguridad”, asegura Walter Abondano, presidente de Asocoldep. No obstante, destaca que con la curva de contagios aún es inviable en ciudades como Bogotá, pero que la educación a distancia ha significado dificultades asociadas al aumento de desórdenes de ansiedad en los niños.



En relación a los avances en protocolos se destacan casos como el del colegio San Bartolomé de la Merced, que desde antes de la pandemia venía implementando en primaria la pedagogía 'Magis Pro' la cual involucra la virtualidad como complemento al aprendizaje presencial”. Actualmente el modelo escaló a bachillerato, complementado con blended y flipped learning, que agrupan contenidos en la nube.



Pero contrario a esto, la presidenta de la Confederación de Asociaciones y Colegios Privados (Andercop), Martha Yaneth Castillo, asegura que “no hay condiciones para regresar a clases presenciales ni con alternancia, hasta tanto no haya la plena seguridad para la vida de niños, niñas, jóvenes, docentes y miembros de la comunidad”.



Además, “la gran mayoría de instituciones, tanto públicas como privadas no se encuentran en condiciones económicas de implementar las adecuaciones de infraestructura para la bioseguridad, la tecnología para dotar las aulas, robustecer el ancho de banda de internet y contratar más personal de maestros y soporte técnico”, según expresa Juan Pablo Santiesteban, vicepresidente de Acopricol, otra organización que agrupa 122 colegios.



Finalmente, surgen otros aportes a la discusión como el del Laboratorio de la Economía de la Educación (LEE) de la Universidad Javeriana. Plantea que frente a las consideraciones del Gobierno sobre la protección de los docentes mayores de 60 años, se calculó que el 16% de profesores en el país cumplen con esta condición y no podrían regresar a las aulas.



Además, esta estimación varía en algunas secretarías, pues en el 54% de ellas este segmento de docentes es incluso superior a la muestra nacional.