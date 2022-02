Egan Bernal, agradecido y con ganas de volver tras su accidente

El ciclista colombiano Egan Bernal, campeón vigente del Giro de Italia, salió con éxito de la cirugía de columna cervical a la que fue sometido este miércoles con "excelentes resultados" y continúa su recuperación tras el accidente que sufrió el lunes de la semana pasada en el que casi pierde la vida.



La Clínica Universidad de la Sabana de Chía, localidad aledaña a Bogotá, detalló en un comunicado que el corredor del Ineos Grenadiers "fue sometido al procedimiento quirúrgico que tenía programado".



"El paciente ya se encuentra en recuperación. Se lograron los objetivos de estabilidad biomecánica de la columna cervical con excelentes resultados clínicos, sin presentar complicaciones durante la cirugía", agregó la información.



La clínica señaló que continuará "el seguimiento a su evolución post-operatoria, trabajando para lograr los mejores desenlaces clínicos y la pronta recuperación" del campeón del Tour de Francia.



Egan, por su parte, publicó una imagen en sus redes sociales desde la clínica y escribió: "casi me mato, ¿pero saben qué? Estoy agradecido con Dios por ponerme esta prueba. Esta siendo la carrera más dura, pero he tenido un grupo de gente excelente alrededor mío. Ayer me hicieron la última cirugía importante y parece que todo salió bien. Así que ahora a recuperar y hacer de esto otro... I’M BACK!! And let’s rock".

Bernal sufrió fracturas en algunas vértebras, en el fémur y la rótula derechos y en varias costillas, y además tuvo una perforación pulmonar como consecuencia del choque contra un autobús, por lo que ha sido sometido a varias operaciones, todas exitosas.

El ciclista chocó a alta velocidad contra un autobús en la carretera que va de Bogotá a Tunja, a la altura del municipio de Gachancipá, cuando el vehículo se había detenido, según la Policía de Tránsito.



El propio Egan Bernal escribió en sus redes sociales que "después de haber tenido un 95 % de probabilidad de haber quedado parapléjico y casi perder la vida haciendo lo que más" le gusta, quería agradecer el apoyo que ha recibido y la atención en la clínica.



