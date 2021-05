Egan Bernal gana etapa y es líder del Giro de Italia

Con lágrimas en los ojos y visiblemente emocionado, el colombiano Egan Bernal celebró una vez cruzada la meta su victoria de etapa y el liderato del Giro, afirmando que no lo puede creer, pues "han pasado muchas cosas hasta llegar aquí, pero ganar la etapa y estar de rosa lo compensa todo".



Esas fueron las primeras palabras del nuevo líder de la 'Corsa Rosa', quien agradeció a su equipo todo el trabajo realizado no solo hoy, sino durante toda esta semana.



"Mis compañeros han trabajado muy bien para mí y me dijeron que hoy lo podría intentar. Así lo hice y todo ha salido perfecto", apuntó.



Además, destacó todo el trabajo realizado hasta conseguir este éxito. "Nadie sabe cuál ha sido el sacrificio que he tenido que hacer. Todo ha merecido la pena", dijo.



EFE