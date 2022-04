Egan Bernal opina sobre subsidios estatales 

El ciclista colombiano, Egan Bernal, tras haberse recuperado de un aparatoso accidente que puso su vida en riesgo, vuelve a ser centro de miradas de la opinión pública por ciertas opiniones políticas.



Bernal, en las últimas horas publicó en su cuenta de Twitter su postura frente a los subsidios estatales. Un tema que es foco de atención por las elecciones presidenciales y las más recientes propuestas de los candidatos.

"No soy economista, pero mi sentido común me dice que... El regalar plata no va a poder durar mucho tiempo y terminar en algo bueno", escribió el deportista. Además, aseguró que la solución, para él, es generar empleo digno y pensar propuestas a futuro.



"Esto no se va a arreglar en 4 años", escribió.

Esta no es la primera vez que Bernal toma postura frente a asuntos políticos. El pasado 27 de abril escribió en su Twitter: "Viajo a Europa, y me preocupa dejar Colombia en esta situación política tan trascendental No necesitamos más división, necesitamos que nos unan como pueblo y motiven a crear un país más grande. Alguien que divida no merece ser presidente Se tenía que decir y se dijo".



Actualmente, los candidatos tienen diferentes propuestas respecto a las ayudas económicas a las personas más vulnerables en el país. En el caso de Federico Gutiérrez, propone la ampliación de Ingreso Solidario a 5 millones de familias.



Por su parte, Sergio Fajardo asegura que brindaría apoyo económico de 500.000 pesos mensuales a la población mayor que no tiene acceso a pensión. También aumentaría el alcance del programa Jóvenes en Acción.

Junto a ello, la candidata IngrId Betancourt ha dicho que planea unificar los subsidios a través de una renta básica.

A su vez, el candidato del Pacto Histórico, Gustavo Petro, ha propuesto un subsidio de $500.000 a madres cabeza de familia y las personas de la tercera edad que no han podido acceder a pensión.

