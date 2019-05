El aguacate, la fruta que quita el hambre

El aguacate reduce las ganas de comer y se constituye en un buen sustituto de los carbohidratos, en la dieta de las personas con exceso de peso.



Así lo ha descubierto un grupo de científicos, expertos en nutrición, preocupados por la creciente epidemia de obesidad que afecta a la población de los Estados Unidos, incluidos los hispanos.



(El aguacate: la fruta de moda en occidente).

Para llegar a dichos hallazgos, los expertos vinculados al Centro de Investigación de Nutrición, vinculado al Instituto de Tecnología de Illinois, probaron diferentes menús con un grupo de 31 personas obesas y con exceso de peso, 16 de ellas mujeres, en edades entre los 20 y los 65 años.



Las preparaciones, con una apariencia idéntica, tenían distintas proporciones de aguacate de la variedad hass, tanto en su contenido de grasa, como en el de fibra. Se calcula que un aguacate de 136 gramos de peso, contiene en promedio un 70 por ciento de agua, un 13 por ciento de grasa y un 10 por ciento de fibra.



EL EFECTO



Los investigadores, pudieron observar, bajo diferentes mediciones, que aquellos quienes consumieron el equivalente de un aguacate, pudieron pasar hasta 6 horas, sin ganas de comer.



Al mismo tiempo, la investigación pudo medir cómo, una de las hormonas del apetito (PYY), había reducido su actividad coincidiendo con una mayor sensación de saciedad y plenitud, por parte del comensal.



Al mismo tiempo, observaron que quienes consumieron una comida baja en carbohidratos y compensada con más grasas, incluida la del aguacate, habían mostrado un nivel más bajo en las concentraciones de insulina.



(El consumo del aguacate sigue en auge en el mundo).



Para el director del Centro, Britt Burton-Freeman, aunque no es posible hablar de un plato de comida optimo, mas aun cuando se depende del metabolismo de cada persona, los resultados obtenidos en este caso, demuestran que una dieta que combina nutrientes con más grasas y fibra, a cambio de las calorías de los carbohidratos, induce a una más baja ansiedad y apetito por comer, además de reducir el riesgo de diabetes, presente entre las personas obesas.



En general, explicó, todas las personas que consumieron aguacate - en algunos casos disfrazado entre las preparaciones-, sintieron menor necesidad de comer de nuevo, frente a quienes tomaron un menú que no incluyo la fruta.



EL AGUACATE, EL NUEVO REY DE LAS FRUTAS



El aguacate, según los datos del gremio de productores y comercializadores de la variedad hass, que financió la investigación, con la vigilancia de la Agencia de Administración de Alimentos y Drogas- es ahora la fruta preferida de los consumidores estadounidenses, desplazando el banano, que fue el rey por largo tiempo.



Es el resultado del vertiginoso crecimiento del consumo per cápita, que pasó de un promedio de una libra de aguacate, en 1990, a un poco más de 7 libras, en el 2016.



En esas circunstancias, California, el principal productor local, no dio abasto, y las importaciones crecieron sin pausa, colocándose en alrededor de las 2.000 millones de libras, en el 2017, un volumen cuatro veces mayor que el registrado en el 2005.



El mercado lo copó en buena forma, México, después de que las autoridades sanitarias de Estados Unidos desmontaron las barreras. Hoy, el país latinoamericano coloca un volumen aproximado de 1.700 millones de libras. Le sigue Perú, que en poco tiempo se convertido en un importante jugador, con ventas del orden a las 140 millones de libras, que lo han llevado a desplazar a Chile, antiguo proveedor de este mercado.



Chile coloca unas 80 millones de libras, después de haber estado por encima de los 200 millones, hace una década. Aunque Chile sigue fuerte en su producción, ha reorientado sus ventas hacia el mercado europeo en los últimos años.



El otro proveedor importante de aguacate a los Estados Unidos, es República Dominicana, con una participación de un poco mas de 30 millones de libras.



De acuerdo con el ICA, en el primer trimestre del 2019 Colombia, exportó más de 350 toneladas de aguacate hass al mercado de los Estados Unidos. Así mismo, entre agosto de 2018 y abril de 2019, se han exportado 32.978 toneladas de esta variedad a más de 6 países del mundo.



Germán Duque Ayala

Especial para Portafolio, Miami