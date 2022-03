El arte de contar la historia de su empresa

Hoy en día las organizaciones más perspicaces, ya sean del sector público o privado, han comprendido que la clave para relacionarse mejor con sus audiencias es fortaleciendo la capacidad de contar su propia historia. Por esta razón, nace el Storytelling, una herramienta innovadora que permite que las organizaciones puedan conectarse de forma efectiva con clientes y colaboradores.

Tell, una empresa 100% colombiana y con más de 15 años de experiencia en este sector, se enfoca en la importancia y los beneficios que trae las organizaciones adopten este modelo de comunicación y lo implementen con sus audiencias, tanto internas como externas.

Para nadie es un secreto que los objetivos de marketing en las empresas u organizaciones es tener una relación directa con su público, aunque en el mercado hay muchas compañías que ayudan a comunicar asertivamente, Para lograr esto, Tell busca siempre poner al público y al ciudadano en el centro, comprendiendo la visión integral de la comunicación más allá de su función instrumental y así comprender los miedos, deseos, sueños y preocupaciones de las audiencias. Mezclando metodología de storytelling, pensamiento visual y design thinking, logran un modelo de negocio que fortalece los modelos de negocio de las organizaciones. Hoy en día se puede considerar que el Storytelling es fundamental para las organizaciones y los líderes que las dirigen, sugiriendo, que si no implementan esta herramienta, pueden desaprovechar oportunidades de transformación, de impacto o de crecimiento. En el peor de los casos pueden volverse irrelevantes y desaparecer. Tell cree firmemente que una buena historia lo cambia todo, y esto significa que las historias tienen la capacidad de transformar vínculos directos para estrecharlos, humanizarlos y fortalecerlos.

“Contar una buena historia sobre un producto puede hacer la diferencia entre que sus clientes compren o no. Contar una buena historia de una organización puede hacer la diferencia en que sus audiencias confíen o no en ellas”, afirma José Duarte Co fundador de Tell.

Tell presenta algunos beneficios que tienen las organizaciones al implementar esta herramienta de comunicación tan poderosa como es el Storytelling:

1. Se puede comunicar con claridad la visión de la organización

2. Sabe cuál es la mejor manera de contar lo que hace y cómo lo hace

3. Tiene la base que necesita para diseñar su marca, su página web, campañas de publicidad o endomarketing, comunicados y notas de prensa, estratégia digital, etc.

4. Las historias bien contadas despiertan emociones y se recuerdan con más facilidad.

5. Una historia ayuda a comunicar ideas complejas de una forma sencilla y envolvente.

6. Dentro de una organización, una historia bien contada puede enriquecer el sentido de propósito de los colaboradores.

7. Las historias son movilizadoras, por eso tienen la capacidad de motivar a las personas a la acción.

8. Comunicar de forma sencilla un asunto complejo.

9. Presentar una idea persuasiva, construir un discurso que sea efectivo y memorable.

“Todas las organizaciones cuentan una historia, pero no todos cuentan una historia clara que llame la atención, que conecte y movilice. Nosotros creemos que una buena historia lo puede cambiar todo, y esto aplica para el rumbo de una organización en sus proyectos, sus ideas y su visión. Si bien contamos historias desde hace más de 20.000 años, solo hasta hace 20 el mundo de las empresas se tomó el asunto en serio. En el año 2008 el Harvard Business Review impulsó el storytelling en el mundo empresarial evidenciando su importancia para la comunicación interna y externa”, afirma Diego Junca, cofundador de Tell.

El storytelling es una herramienta que les permite a las empresas conectarse con sus audiencias de forma diferente, para persuadirlos, alinearlos o invitarlos a tomar acción y movilizarse. Contar una buena historia sobre un producto puede hacer la diferencia entre que los clientes compren o no. Contar una buena historia de una organización puede hacer la diferencia en que las audiencias confíen o no en ellas.

