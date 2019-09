El calentamiento global se está acelerando

Días después de que millones de manifestantes por el clima llamaran a la acción internacional y los líderes mundiales se reunieran en la Cumbre de Acción Climática de Naciones Unidas, el máximo órgano científico del mundo advirtió que la colaboración a escala global es necesaria para enfrentar una avalancha de cambios acelerados.

El principal es el rápido aumento de los mares, el cual alterará permanentemente cómo viven los humanos, y dónde. Esa es la conclusión de un nuevo informe sobre los cambios inducidos por los seres humanos en las regiones heladas y los océanos del mundo, publicado el miércoles por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC, por sus siglas en ingles), respaldado por la ONU.



Partiendo de disciplinas tan diversas como la dinámica de las capas de hielo y la gestión pesquera, el informe es una instantánea de un mundo con 1 grado centígrado de calentamiento.



La humanidad tiene la culpa de la “contracción generalizada” de las zonas previamente heladas, con el derretimiento de los glaciares, la disminución de la capa de nieve, la desaparición del hielo del Ártico y el aumento de las temperaturas del permafrost, informa el IPCC.



Cuando eso suceda, las regiones costeras se verán inundadas y solo empeorará. El informe es notable por su reconocimiento directo, con evidencia, de algo que hasta ahora ha sido dejado a activistas y políticos preocupados por el clima.



Muchas partes del cambio climático global no solo están aquí, sino que son permanentes y solo crecerán en escala. “Estamos viendo un problema para siempre”, asegura Bruce Glavovic, profesor de la Universidad de Massey en Nueva Zelanda y coautor del capítulo del nuevo informe sobre el aumento del nivel del mar. “Esta es una crisis existencial. Este no es un problema de ciencia. Lo que estamos enfrentando es un imperativo moral”.



Los océanos se han calentado continuamente desde 1970, según el nuevo informe, absorbiendo más del 90% del calor extra atrapado en la atmósfera. La velocidad de ese calentamiento ha crecido más del doble desde 1993.



Los océanos se están volviendo más ácidos y están perdiendo oxígeno, lo que podría poner en peligro los ecosistemas marinos. Los animales y plantas marinas están cambiando sus rangos a medida que la temperatura, la acidez y la salinidad fluctúan, lo que trastorna a las comunidades y las economías que dependen de las proteínas marinas para su sustento y el comercio.



Ese calor adicional está alimentando tormentas aún más poderosas. Los huracanes se están alejando del ecuador, y muchas de estas tormentas ya masivas son de las más poderosas y catastróficas. Los niveles del mar son una gran preocupación.



Los océanos han aumentado alrededor de 16 centímetros desde el comienzo del siglo 20, y la tasa de crecimiento desde 1990 es más del doble de lo que era en los últimos 100 años. El IPCC abordo por última vez los océanos en 2013, estimando que los niveles mundiales medios del mar aumentarían menos de un metro para 2100.



Según el nuevo informe, los océanos pueden subir más allá de ese umbral, debido al mayor derretimiento de las capas de hielo en Groenlandia y la Antártida.



Muchos temas en la ciencia de la Tierra, como el aumento del nivel del mar o el derretimiento del permafrost, son difíciles de proyectar porque dependen de las reacciones de otras cosas que se descontrolan en el sistema. “El panorama no está perfectamente claro”, dijo el vicepresidente del IPCC, Ko Barrett.



“Pero nuestra mejor proyección es que veremos impactos aún mayores en el futuro”. Los gobiernos están teniendo dificultades para planificar y pagar esos impactos más grandes.



En algunos casos, simplemente no es posible adaptarse a nuestra nueva realidad climática, afirman los autores del IPCC. Hay “límites de adaptación” o situaciones en las que el ingenio humano es simplemente incapaz de igualar la ira natural. En estas regiones, como los atolones bajos en las islas del Pacifico, la retirada puede ser la única solución.



El informe comienza con un intento de explicar la importancia del agua y el hielo. La vida en la Tierra depende de océanos sanos y agua congelada en los lugares adecuados, señalan los científicos en un intento por establecer la inmediatez de su trabajo ante una audiencia de 7.500 millones de personas.



Más de 100 autores de 36 países contribuyeron al resumen del informe, el cual resalta la importancia de las decisiones humanas para lo que suceda después.