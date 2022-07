‘El incremento del dólar nos mata a todos’: el cantante Yeison Jiménez

A la par de su carrera artística, el cantante de música popular Yeison Jiménez amplía el portafolio de sus empresas. Ahora monta sus ópticas La Cumbre. La inauguración fue anoche en Bogotá. En su faceta como empresario explica cómo le va en los negocios y expresa su preocupación por el alza del dólar. “Si sigue subiendo de la manera en que lo ha hecho en los últimos días para todo el mundo será más costoso vivir”, asegura.



¿Desde cuándo y qué lo motiva a tener negocios distintos a su actividad central en la música?



Personalmente creo que es muy importante diversificar porque en el pasado nuestros artistas no ahorraron, no aprovecharon, no invirtieron, ni hicieron las cosas de una mejor manera. De pronto no había tanta oportunidad ni había tanta información. Siempre he tenido un espíritu emprendedor.



¿Cuáles son los negocios en los que participa?



En este momento tengo ocho empresas en Colombia y hemos iniciado nuestro primer emprendimiento en Estados Unidos. Tenemos negocios de ganadería, criadero de caballos, una inmobiliaria, una constructora, tengo dos empresas de música, de conciertos, comercializadora de carros. También tenemos la industria de gorras de nuestra marca oficial a la que ha ido muy bien. Desde el 2013 empecé.



¿Con qué criterio elige los negocios?



En este momento no me involucro con negocios que se venzan, que tengan que ver con comidas o que pasen de moda. Nada de discotecas.



¿Cómo es su incursión en las ópticas?



Desde hace muchos años soy un artista que usa gafas, tengo una desviación de la córnea del ojo derecho. Por eso me enviaban gafas pero no me gustaban, hasta que unas personas me presentaron un producto que empecé a usar en tarima y un día, hablando, me sugirieron montar una óptica. Empezamos a madurar la idea, a organizar todos los números y llegamos a la conclusión de que era viable.



Y aquí estamos, presentándole a todo el país La Cumbre. Ya tiene tres sedes en Bogotá y la idea es abrir cinco puntos más a nivel nacional.



¿Cuáles son las metas en esta actividad?



La meta es llevar la marca a su máxima representación nacional e internacional, posicionarla y que la gente conozca nuestro producto, que está enfocado a todos los estratos sociales. Van a encontrar muy buena calidad, muy buen servicio, y a muy buen costo.



¿Qué tanto participa en la administración del día a día de los negocios?



Soy una persona que delega mucho, tengo gerentes a nivel nacional, tengo oficinas en una torre en Bogotá desde donde se manejan todos los temas. Trato de pasar dos veces al mes, hacemos un cierre de ventas empresa por empresa, y cada fin de mes revisamos. Y tengo a mi esposa que me ayuda mucho al control.



¿Qué preocupaciones tiene alrededor de temas como la inflación, las altas tasas de interés y el alza del dólar?



Lo del dólar nos mata a todos. Lo que pasa es que las personas que no tienen conocimientos empresariales y que no acceden a esta moneda creen que no las toca. Sin embargo, es la moneda que rige. En Latinoamérica es la moneda con la que se compran todos los insumos, lo que quiere decir que, definitivamente, es muy necesario que el dólar baje.



Si sigue subiendo de la manera en que lo ha hecho en los últimos días, para todo el mundo será más costoso vivir.



En todo caso, seguiremos importando y seguramente nuestros precios se van a ver golpeados porque la importación y las materias primas están muy costosas.



¿A cuánto ascienden las inversiones que ha hecho?



No voy a hablar de inversiones, pero anualmente movemos unos $50.000 millones sin las ópticas. Es un capital que se mueve a diario y que pasa por las empresas que lidero. Hemos crecido en empleos, hay muchos sueños realizados. Trato de pagarle bien a la gente, trato de sembrar, que la gente entienda que una empresa no es del jefe sino de todos los que se benefician. Y vamos muy bien.



¿Proyecta entrar a nuevos negocios?



Por ahora no tenemos planes y no lo haría en Colombia, debo ser sincero. Voy a tratar de sostener y sacar adelante todo lo que tenemos acá.



¿Qué barreras y qué aprendizajes ha encontrado en el camino como empresario?



En cuanto aprendizajes está todo lo relacionado con los temas contables y el manejo de los negocios dentro y fuera del país. Son temas complejos y hay que aprender mucho.



¿Qué consejo les da a quienes quieren emprender en el mundo de los negocios?



Les recomiendo que tengan paciencia y que sean mesurados. Los negocios se deben medir por crecimiento y no por inversión y ahí es cuando aparecen los famosos elefantes blancos. Las personas destinan $2.000 millones o $1.500 millones a un restaurante, por ejemplo, y no les renta. Hemos aprendido a hacer las mejores inversiones, solo compramos propiedades esquineras o en vías principales, estamos muy metidos en el agro manejando productos orgánicos y mejorando la calidad animal y hemos aprendido demasiado. Al que quiera aprender en nuestro país le digo que vienen tiempos difíciles pero que Colombia es de gente pujante y trabajadora y espero que a todos nos vaya muy bien.



CONSTANZA GÓMEZ