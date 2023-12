El Inter Miami completa con Luis Suárez su ‘recreación’ del Barcelona 2.0

Con el fichaje de Luis Suárez, que era un secreto a voces desde hace tiempo pero que no se anunció oficialmente hasta este viernes, el Inter Miami completó su 'recreación' del Barcelona ya que también cuenta en su plantilla con los exblaugrana Sergio Busquets y Jordi Alba y con un extécnico como Gerardo 'Tata' Martino.



Messi, Suárez, Busquets y Alba fueron fundamentales en el Barcelona durante seis temporadas en las que compartieron vestuario de 2014 a 2020

El mayor éxito que alcanzaron juntos fue la Champions League de 2014-2015 en un equipo con un tridente letal en ataque formado por Messi, Suárez y Neymar. De los cuatro viejos conocidos que ahora se reencontrarán en el Inter Miami, Suárez fue el último en llegar al Barcelona (2014) y el primero en irse (2020), pero en ese tramo se lució con 197 goles y 100 asistencias como uno de los socios preferidos de su amigo Messi.

Según los datos de BeSoccer para la Agencia EFE, Messi, Suárez, Busquets y Alba participaron juntos en un mismo partido del Barcelona en 187 ocasiones con un balance de 134 victorias, 33 empates y 20 derrotas (solo un 10,7 % de encuentros perdidos).En esos 187 partidos que compartieron los cuatro en el Barça, Messi anotó 167 goles y Suárez firmó 131 dianas, pero sobre todo destacó la sociedad entre ambos con 25 asistencias del argentino para el uruguayo y 34 del charrúa para el genio de Rosario.



Su gran relación dentro y fuera del campo se entiende perfectamente al ver que una de cada tres asistencias de Messi (25 de 75 en total) tuvieron a Suárez como destinatario y que casi la mitad del 'Pistolero' (34 de 67 en el agregado) fueron para el 10 de la albiceleste.

Alba también se especializó en asistir a sus compañeros en esos encuentros del ahora póker blaugrana del Inter Miami, con 17 pases de gol para Messi y 15 para Suárez.



Además de la Champions League, en esas seis temporadas el Barcelona también conquistó cuatro títulos de LaLiga, cuatro Copas del Rey, un Mundial de Clubes, una Supercopa europea y dos Supercopas de España. Con ese triunfal palmarés, no es de extrañar que el Inter Miami, en su anuncio en X (antiguo Twitter) del fichaje de Suárez, hiciera este viernes un guiño nostálgico con una foto de cuatro niños sentados de espaldas con los dorsales 9 (Suárez), 10 (Messi), 18 (Jordi Alba) y 5 (Sergio) y el siguiente mensaje: "Nada más lindo que jugar con amigos".



También tiene sello azulgrana el banquillo del Inter Miami con 'Tata' Martino, ya que el argentino llevó el timón del Barcelona en el curso 2013-2014. No obstante, Martino no tuvo mucha fortuna en el fútbol español y solo consiguió una Supercopa de España para las vitrinas del Camp Nou.

Esta especie de 'simulación' del Barcelona en la costa de Florida comenzó de maravilla el pasado verano puesto que Messi, junto a los también recién llegados Busquets, Alba y Martino, conquistó el primer título en la historia del conjunto de rosa con la Leagues Cup (un nuevo torneo en el que se enfrentan todos los equipos de la MLS y la Liga MX). Curiosamente, la cuenta de la Leagues Cup hizo un chiste este viernes al bautizar en X a este Inter Miami como "Miarcelona".



El éxito en la Leagues Cup no tuvo continuación después. Una lesión del astro argentino le hizo perderse varios partidos de la temporada regular de la MLS y el Inter Miami, que tiene entre sus propietarios a David Beckham, se quedó fuera del 'playoff' de la MLS Cup y también cayó en la final de la Copa US Open frente al Houston Dynamo.



