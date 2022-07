El Juan Daniel Oviedo más humano: 'Mi mamá no me perdona que sea gay'

El nombre de Juan Daniel Oviedo ha cobrado importancia durante los últimos días porque ser uno de los funcionarios que el Gobierno Petro eligió para que continuara en su periodo de mandato. El director del Dane contempló tanto aspectos personales, como los relacionados en su cargo, y no aceptó la propuesta.



Según Oviedo, durante el proceso de empalme no hubo acuerdo en algunos de los temas que él ha defendido en estos años y que debían continuar desarrollándose. Sumado a esto, su deseo de estudiar historia del arte en Italia, o la idea de probarse en otro cargo público le hicieron dar un paso al costado.



Juan Daniel Oviedo es economista de la Universidad del Rosario. Tiene una maestría en Economía Matemática y Econometría, y un doctorado en Economía de la Universidad de Toulouse, Francia. Ha sido profesor y director de Planeación y Efectividad Institucional en el Rosario. También asesor de diferentes entidades.



Oviedo estudió primaria y bachillerato en el Colegio Nuestra Señora del Rosario y desde entonces se acostumbró a ocupar los primeros puestos. De niño comprendió que el estudio era su arma más efectiva para lidiar contra el bullying que lo ha acompañado.

Su voz ha sido una de las razones por las que lo han criticado. "Yo sufrí unas afecciones respiratorias, de adenoides, que me dificultaban la respiración por la nariz. Siempre respiré por la boca. Por eso he tenido lo que la gente llama “voz de niña”. De chiquito contestaba el teléfono y pensaban que era una niña", agregó Oviedo en entrevista con EL TIEMPO.



Sin embargo, como director del Dane, la gente pasó de criticarlo y burlarse por su forma de hablar, a aplaudirlo y felicitarlo.



"Toda mi vida me ha dolido mucho el bullying. En el colegio lo enfrenté encerrándome en el estudio. Dije: bueno, si no tengo la oportunidad de ser sociable, voy a estudiar y a prepararme. En el trabajo, pues ha sido trabajando. ¿Qué más podía hacer? Yo no iba a salir a decir: como no les gusta la forma en que hablo, busquen otro director del Dane. La única opción era trabajar", señaló Oviedo.

Tras una difícil relación con su padre por fuertes experiencias que vivió durante su niñez, en esa búsqueda de la disciplina y la excelencia tuvo mucho que ver su abuelo materno, Plutarco Arango. A quien describe como su figura paterna, y con quien construyó una relación de amistad por 10 años hasta su fallecimiento.

De hecho, Oviedo tiene tatuado el nombre de su abuelo. "Aquí en el pecho. Tengo su nombre al revés porque es solo para que yo lo lea. Ante el espejo. El tatuaje fue hecho solo para mí", dijo.

Recientemente, Oviedo participó en la pasada marcha del orgullo gay en Bogotá. Como director del Dane quiso promover el registro voluntario de la comunidad LGBT para darle mayor visibilidad. Pero también fue en nombre propio.

"Yo me le destapé a mi mamá cuando estaba en un buen momento de mi relación con Benoit. Ella había ido a visitarme en Navidad. Primero le dije que era un buen amigo, pero después le expliqué: esto es así y así. Fue trágico. Se quería devolver. Creo que mi mamá no me perdona eso. Que yo sea gay. Es una de sus frustraciones. Tal vez ella siempre ha soñado con tener un nieto o una nieta mía", detalló Oviedo.

Oviedo, quien decidió no seguir como director del Dane, ahora planea irse a estudiar Historia del arte en Florencia, Italia. "Necesito una descompresión primero, y voy a hacerla en Mompox. Ya tengo todo preparado. También he venido ahorrando de mi sueldo para irme a Florencia. O si se presenta la oportunidad de pensar en otras formas de aportar al servicio público del país", señaló.



El director del Dane será recordado por gozar de una de las más altas aprobaciones entre los funcionarios del saliente gobierno de Iván Duque. Incluso, "el único personaje de gran envergadura que ha reconocido públicamente la labor que he hecho en el Dane no fue Duque. Fue Petro, como candidato. La única persona. No sabes lo que me duele eso. Muchísimo. Y con total transparencia te lo digo: mantener la independencia fue muy difícil. Muy difícil", concluyó Oviedo en entrevista con EL TIEMPO.

