‘El juego del calamar’: curiosidades económicas de la popular serie

La serie también es conocida como 'The squid game', 'Round six' o 'Cuttlefish game'.

Si ‘El juego del calamar’ no fuera una historia de ficción y se desarrollara en Colombia, el ganador obtendría más de 146 mil millones de pesos ($146.900.400.000, exactamente), lo que equivale a los 45.600 millones de wones surcoreanos que se pagan en la serie más popular de Netflix a quien logre ganar esta competencia de supervivencia.



Este es apenas uno de los millonarios datos que encierra la serie de la plataforma de 'streaming', que es tendencia en varios países del mundo.



Pero no todas las cifras alrededor de la historia de ‘El Juego del calamar’ son productos de la imaginación. Las compañías audiovisuales que están detrás de la producción han obtenido grandes ganancias por cuenta de este ‘boom’.



Las acciones de Dexter Studios Co., empresa productora de los efectos especiales del 'El juego del calamar’ y con sede en Seúl, se dispararon este viernes hasta un 27 %, el nivel más alto desde 2016, gracias a su vínculo con Netflix y al éxito de la serie.



Por su parte, la agencia Bucket Studio Co., que está detrás de la representación del actor principal, Lee Jung- Jae, ha duplicado su capitalización en el mercado a 200.000 millones de libras esterlinas en las últimas semanas.



‘El Juego del Calamar’ fue lanzado el 17 de septiembre y narra la historia de un grupo de personas endeudadas que arriesgan su vida por una misteriosa competición de supervivencia basada en juegos infantiles. El ganador recibirá el millonario botín antes mencionado.



La dirección del drama está a cargo de Hwang Dong-hyuk, quien también desarrolló el guion.



