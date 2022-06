Hijo de Juan Pablo Montoya busca continuar su legado el Fórmula 1

El refrán que dice: ‘hijo de tigre sale pintado’ aplica muy bien para Sebastián Montoya, hijo del piloto de automovilismo Juan Pablo Montoya, quien se viene abriendo paso en el mundo de las carreras.



(Lea: Datos de WhatsApp: ahora podrá transferirlos desde Android a iPhone).

Sebastián, con tan solo 17 años, ya hace parte de la escudería Telmex Claro, lo que ratifica su talento y pasión por los carros y las competencias. En lo que va del año participó en la Fórmula Regional asiática, en donde consiguió tres poles position, tres podios, dos triunfos en Abu Dabi y Dubai, respectivamente, y dos vueltas rápidas.



En su tercera temporada, bajo la bandera del equipo Prema Racing, el piloto ha demostrado su crecimiento en la Fórmula Regional Europea, una de las competencias más exigentes del automovilismo, que está adelante de la F4 y a un paso certificado por la FIA a la F1. En la actualidad, Sebastián Montoya ya acumula 20 puntos y pelea el título de mejor Rookie.



“Empecé a manejar cuando tenía tres años, luego de que mis padres me regalaron un kart. Recuerdo que desde muy chico había estado familiarizado con las competencias de mi papá, pero nunca me imaginé que podía entrar al mundo de las carreras hasta que cumplí los siete años y tuve la oportunidad de correr mi primera competencia y me gustó mucho, a partir de ese momento cambió todo para mi”.



Sebastián tiene claro que quiere continuar con ese legado familiar, que inició con su padre décadas atrás. Él afirma que las comparaciones no le molestan, sino,que por el contrario, lo alientan a seguir con su preparación y con esa disciplina que lo ha caracterizado.



“Cuando estaba muy pequeño yo no entendía quién era mi papá y todas las alegrías que le había regalado a los colombianos, luego empecé a darme cuenta de todo lo que había hecho en su carrera y de la suerte que tenía de ser su hijo (...)Cuando me comparan con mi padre yo lo veo como algo bueno porque él es un gran deportista, todo lo que él hizo es una base de todo lo que quiero hacer”.



Ser muy competitivo y disciplinado, afirma Sebastián, es algo que viene de familia y que se ratifica con cada entreno y preparación que tiene este joven de manos de su padre. Dice que una de las lecciones que más tiene en cuenta en su proceso es que no hay que dejar nada a medias. “Si empiezo termino”.



“Como entrenador mi papá es bastante exigente porque sabe que lo puedo hacer bien y que puedo hacer un buen trabajo. Él es muy firme en lo que dice y es que al final del día cuando llegamos a la pista Juan Pablo Montoya no es mi papá es mi entrenador”.

Entre los planes que tiene Sebastián se encuentra seguir preparándose para llegar a las grandes carreras del mundo, sueña con llegar a la Formula 1, ganarse un Mónaco y destacarse como un gran deportista, como dice él “quiero darle nuevas alegrías a los colombianos”.



(Además: Bill Gates dice que las criptomonedas y los NFT son de poca utilidad).



“Mi plan es seguir preparándome, ya que mi meta es estar ganando carreras, he demostrado que tengo la velocidad y la capacidad y en estos próximos años voy a estar aprendiendo y madurando. En cinco años me veo en la Formula 1. Mi consejo a los jóvenes es que no dejen de soñar, no será fácil y muchas veces nos vamos a querer rendir, pero hay que levantarnos y seguir”.



JOHANA LORDUY