El mejor proveedor de Internet rural y satelital

HughesNet, el servicio líder de Internet por satélite, ha sido reconocido como el Mejor Proveedor de Internet Rural de 2022 y el Mejor Proveedor de Internet por Satélite de 2022 por U.S. News & World Report 360 Reviews.

El reporte afirma que la disponibilidad en todo EE.UU. y los planes de servicio fáciles de usar diferencian a HughesNet de sus competidores. El emblemático servicio de Internet de banda ancha por satélite de Hughes Network Systems, LLC (Hughes), ya había sido escogido anteriormente como el mejor proveedor de Internet por satélite en 2021 y 2021-22 por este medio especializado.

"La selección de HughesNet como uno de los principales proveedores de Internet rural y por satélite por parte de U.S. News reconoce nuestra dedicación a proporcionar conexiones vitales a Internet en toda la ruralidad estadounidense", dijo Peter Gulla, vicepresidente senior de Hughes.

"Inventamos Internet por satélite hace 25 años y seguimos mejorando nuestro servicio para satisfacer las necesidades cambiantes de nuestros clientes. Estamos orgullosos de ser reconocidos por nuestros logros".

HughesNet llega a zonas donde los proveedores de cable y de línea telefónica no lo han logrado hacer, conectando a más de un millón de consumidores y empresas en todos los Estados Unidos. HughesNet introdujo nuevos planes de servicio con un cincuenta por ciento más de datos a principios de este año para servir mejor a sus clientes.

De otro lado, Hughes se enorgullece de participar en el ‘Programa de Conectividad Asequible’ de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) que ayuda a garantizar que los hogares que reúnen los requisitos necesarios tengan el Internet de banda ancha que necesitan.

"Seguimos comprometidos con ayudar a conectar a los clientes nuevos y existentes de HughesNet que se enfrentan a dificultades financieras a través de este programa clave, financiado por el gobierno estadounidense", añadió Gulla.

HughesNet fue nombrado uno de los mejores ISP por su disponibilidad y sus potentes características adicionales respecto a otros ISP por satélite. Según el estudio de U.S. News, las características de HughesNet, como el ahorrador de datos de video, el rastreador de uso y la oferta de la Zona de Bonificación, son algunas de las ventajas que lo diferencian de sus competidores. HughesNet también fue reconocido como el proveedor de servicios preferido en las zonas rurales de EE.UU. por su presencia en lugares donde otros proveedores no hacen presencia.

Es importante resaltar que el próximo satélite de ultra alta densidad Jupiter de Hughes Networks Systems permitirá planes de servicio de mayor velocidad con hasta 100 Mbps de bajada.

La guía en línea de U.S. News contiene información detallada para su audiencia sobre la elección de un proveedor de servicios de Internet y abarca una serie de temas, como el precio y los tipos de conexión. El estudio de U.S. News calificó a los proveedores de servicios de Internet en función de su costo, velocidad y confiabilidad. El equipo de 360 Reviews de U.S. News aplicó una metodología imparcial que incluye calificaciones y reseñas profesionales, calificaciones y reseñas de los consumidores e investigaciones propias que comparan diversas características de los ISP.