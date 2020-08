El negocio de los germinados

El camino comercial de los germinados y semillas limpias lo pavimentó el empleo excesivo de químicos en la producción de los vegetales tradicionales e impulsó un mercado de emprendedores, seguidores y consumidores a nivel mundial. Estados Unidos y los países de la Comunidad Económica Europea son los principales productores mundiales de semillas limpias y los que certifican que el productor, en su lugar de origen, cumpla la normatividad exigida por organismos de control como Orgánicos o Biológica, en el caso europeo.



(El 38% de las plantas que se cultivan y crecen en Colombia tienen potencial económico).

“En Colombia, al igual que en el resto del mundo, crece la tendencia de consumir alimentos sanos y nutritivos, obtenidos mediante prácticas agro ecológicas limpias”, dice a Portafolio Martha Sarmiento, propietaria, junto con su esposo José Vicente Lombana, de Semillas orgánicas ONC, una empresa que está en el mercado colombiano desde hace dos años y medio.



El principal objetivo de la empresa, compuesta en un 75% por mujeres, es “dar a conocer un nuevo concepto de alimentación natural, sin químicos ni pesticidas, de fácil producción, que fomente un consumo responsable y ofrezca la facilidad de producir y cosechar alimentos sanos en la casa”.



La empresa garantiza que la pureza de la semilla que comercializa sea mayor al 99% y su germinación superior al 85%. También que el producto no esté genéticamente modificado y que el origen de las semillas y los protocolos de producción orgánica estén avalados por las entidades del país de origen.



Semillas orgánicas ONC importa las semillas de la Comunidad Europea y Norteamérica y suministra, directa o virtualmente en Colombia a través de su página web, http://www.organicosonc.com “semillas y kits caseros para que las familias puedan hacer con facilidad sus propios vegetales en la casa, ya sea como micro verde, germinado o vegetales Baby. Los Micro verdes (micro greens o micro vegetales) y los Germinados (Sprouts o brotes) y Vegetales Baby, son semillas orgánicas seleccionadas, que germinan y comienzan a crecer antes de convertirse en una planta adulta”, explica Martha.



Las semillas, Kits y Bandejas de germinación que comercializa Semillas orgánicas ONC cuentan con una larga vida útil, pues “no manejamos productos perecederos que limiten su consumo a corto plazo sino que, por el contrario, empleamos los que se pueden utilizar en la medida de las necesidades del consumidor, que siempre tendrá productos frescos”, añade.



La empresa importa las semillas porque sus propietarios buscaron y no encontraron en Colombia los productos adecuados y decidieron hacer un esfuerzo para que otros las pudieran adquirirlas y consumirlas. También, para contribuir con un grano de arena “a cuidar de la salud y el bienestar de todos, el medioambiente y ofrecer una alternativa adicional de alimentación sostenible y completamente orgánica”.



Además, la gama de variedad de semillas orgánicas que encontraron aquí fue muy pequeña al igual que los volúmenes requeridos para su comercialización, pese a los esfuerzos que hacen algunos productores nacionales. “El costo de la inversión en Investigación y desarrollo es muchísimo mayor aquí que en los países desarrollados”.



En Colombia existen muchos importadores legales de semillas europeas y desde otras partes del mundo pero la diferencia en este caso radica en que “muy pocos importamos las semillas orgánicas para germinados, micro verdes y huertas urbanas”, afirma Martha.



Las semillas convencionales –las que se producen sin ningún tipo de control orgánico– están cargadas de tóxicos y son dañinas para la salud. Semillas Orgánicas ONC dice que las que comercializan e importa de la Comunidad Europea son de alta calidad porque son “compradas a proveedores que han sido cuidadosamente seleccionados y cumplen con todas las normas exigidas por los organismos europeos de control”.



Además, afirma que localmente respalda su producto con el registro 7166 de importador de semillas del ICA y con la correspondiente resolución 11347 de re empaque.



Los germinados no solo son los alimentos vivos más antiguos del mundo sino que consumirlos es “comer vida de primera mano” y eso implica inyectar, juventud, vigor y energía regeneradora para todas las células del cuerpo, según otros expertos. Aseguran que los germinados poseen incontestables beneficios para la salud pues durante la fase de germinación aumenta el contenido en vitaminas, minerales y aminoácidos, que se incrementan en la medida que el tiempo de germinación sea mayor.



“Los germinados son alimentos vivos y en crecimiento con un altísimo valor nutricional, que se mantiene invariable hasta ser ingeridos, y si se consumen frescos. Al germinar, las semillas se convierten en alimentos de fácil digestión porque liberan todos los nutrientes contenidos, incluso en mayor concentración que la propia planta adulta”, dice Martha.



Otra de las ventajas de los Micro verdes y Germinados es que son muy fáciles de cultivar y garantizan que no contienen ningún tipo de fertilizantes ni pesticidas. Pueden cultivarse en 1 metro cuadrado, o en un espacio mucho menor, con un costo aproximado de $50.000.



Además, “se puede disponer de ellos en cualquier época del año, ya que no necesitan un clima especial para germinar diferente a las condiciones que fácilmente tenemos en todos los hogares, sin importar el lugar o el clima en el que nos encontremos”, resalta Martha. Al germinar, las semillas se convierten en alimentos de fácil digestión porque liberan todos los nutrientes contenidos.



Una huerta casera con semillas orgánicas puede hacerse del tamaño que se desee, de acuerdo con las necesidades de la familia, que puede comenzar cultivando germinados, micro vegetales y vegetales Babies desde un pequeño kit para germinados hasta una serie de nuestras bandejas de la serie Pro con sustrato de coco y hacer crecer el cultivo modularmente.



Semillas Orgánica ONC ofrece distintos tamaños pero, precisa que se necesita de un espacio desde 25 cm x 15 cm o incluso menos, que puede irse ampliando, según lo desee el consumidor.



Gloria Helena Rey

Especial para Portafolio