El ‘nuevo petróleo’ que ayudará a los comercios en la reactivación

Para nadie es un secreto que, en los últimos años, la información y el uso del big data y la analítica ha adquirido gran relevancia para las organizaciones y el mercado mundial y es que, el 90% de la data total del mundo, según datos de Forbes, se ha creado en los últimos dos años. Sin embargo, tan sólo el 0,5% de ésta, es realmente aprovechada, analizada y usada por las organizaciones, según indica la MIT Technology Review.



“Poco a poco las compañías están siendo conscientes del impacto y potencial que tiene la analitica, y cómo esto se traduce en desarrollo para sus negocios, así como en conocimiento de sus clientes, sus competidores y el sector en el que se encuentran. No obstante, no basta con tener una robusta información o bases de datos, sin una interpretación y análisis completo que funcione como guía de ruta encaminada en la toma de decisiones de las organizaciones”, manifiesta Andrés González, Gerente de Data Science de CredibanCo.



Por esta razón y con el fin de acercar a los comercios colombianos con el mundo de la información y la analítica, CredibanCo, red administradora y desarrolladora de medios de pagos electrónicos líder en el país, llevó a cabo su tercer Foro de Expertos, el cual dio cuenta de la importancia de la información y el valor de saber cómo explotarla, en pro de crear una ventaja competitiva a partir de los siguientes aspectos:



CONSUMIDORES HIPERCONECTADOS



Las interacciones de los usuarios se han transformado, desde la forma de acceso a la información, hasta la forma de relacionarse con sus familias, amigos, trabajos e inclusive negocios. Éstas se han hecho inmediatas, interactivas y en línea, a través de dispositivos que generan miles de datos cada minuto.



En el caso de Colombia, en temas transaccionales, se efectúan 2.526 transacciones por minuto a través de la red de CredibanCo, lo que da un consolidado de 3,6 millones de transacciones al día, quedando no solo en transacciones, sino albergando información de cuándo un consumidor compra, (fecha y hora), dónde compra (comercio y categoría), valor de la compra, geolocalización, tipo de tarjeta y perfil del tarjetahabiente, data que funcionará para empezar a perfilar y entender cada vez más consumidor.



¿ESTRATEGIAS BASADAS EN LA INFORMACIÓN?



El aprovechamiento de la data les dará a los diferentes negocios una ventaja competitiva en el mercado, llevándolos de tener acciones reactivas a acciones proactivas; es decir, anticipándose a lo que puede llegar su negocio, a las tendencias del mercado y a lo que demandarán sus clientes mediante conocimiento real por medio de la información.



Por esta razón, es importante no solo generar una estrategia estructurada y sólida para tener un mayor control y gestión en cuanto al manejo de la información, sino también que esté encabezada por los líderes de la compañía y así influir en la toma de decisiones gerenciales.



ETAPAS DE UNA ESTRATEGIA DE DATA:



Para generar una estrategia robusta de información, es vital definir la visión a dónde se quiere llegar y en base a esta diseñar el plan a largo, mediano y corto plazo. Adicionalmente, “deberá realizarse un diagnóstico de cómo se encuentra la empresa en términos de gestión de datos, para que, a partir de este se desarrolle el mapa de ruta que permita generar valor a largo plazo”, complementa Miguel Morales, Director de Gobierno de Información de CredibanCo.



Una vez se cuente con la visión, la radiografía del estado de la empresa y el plan de ruta, se deben trabajar decididamente y de la mano con todas las áreas de la compañía para ir surtiendo cada una de las etapas hacia la madurez analítica y la generación de una cultura de datos en todos los niveles de la compañía.



El primer paso es consolidar la información bruta y transformarla en un insumo limpio y con calidad. Luego se democratiza esta información para toda la compañía y paso seguido, se definen los indicadores estratégicos con los cuales se medirá el desempeño. En este punto, se empezará a analizar la causa raíz de los planes y acciones ejecutadas con el fin de develar insights que permitan tomar decisiones en el momento correcto.



Habiendo surtido los pasos anteriores, el siguiente paso consiste en desarrollar modelos predictivos que ayudarán a pronosticar eventos y comportamientos de los clientes con base en la información histórica, logrando una ventaja competitiva en la medida que se pueden empezar a definir escenarios futuros y simular su resultado antes de llevarlos a la práctica.



Transversal a estos pasos siempre se debe estar conectado con el mercado, las tendencias y los competidores con el fin de poder reaccionar rápidamente a cambios de algunos de los anteriores. “La escucha constante y el entendimiento del mercado, permitirá recopilar y analizar datos para conocer mejor la compañía, el mercado y principalmente su competencia, a fin de tomar las mejores decisiones para el negocio”, afirma Verónica González, Directora de Investigación de mercados de CredibanCo.



¿CÓMO AYUDAR A LOS COMERCIOS A ACERCARSE A LA DATA?



Una muestra del impacto que se ha podido tener con el uso de la data en CredibanCo, ha sido AnalítiCo, una innovadora solución que proporciona data de la industria con una visión general del mercado en las diferentes categorías. Adicional a esto, brinda el comportamiento de los diferentes comercios comparado con su competencia directa a diferente nivel.



Gracias al robusto análisis de información, a través de AnalítiCo, se puede conocer el comportamiento por zonas y por puntos de venta, para así saber la dinámica en cada uno de los puntos, su variación anual y mensual, así como acorde a sus horarios de apertura y cierre. “Además a esto, AnalítiCo puede hacer análisis estacional donde se conoce información detallada del consumo por la franja horaria: temporadas en el año, días de consumo u horarios durante el día, siempre en comparación de la competencia", manifiesta Mauricio Puín, Gerente de Inteligencia de negocios y productos de información de CredibanCo.