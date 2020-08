El papel de los empresarios en la nueva realidad

Tuve dos grandes ejemplos muy contrastados para decidir cómo me gustaría generar valor a la sociedad. Mi mamá gerente financiera de empresas multinacionales y mis abuelos empresarios, uno distribuidor de materiales para la construcción y el otro agricultor y ganadero. Desde niño pensé cuál camino quería seguir, ser empleado o empresario. Así sin mucho pensar tengo gran afinidad y pasión por la palabra “empresario”.



En mi carrera profesional he podido experimentar las “mieles” de ambos mundos. Por más de 10 años pude trabajar para varias multinacionales del sector de la publicidad y los medios, no puedo negar que siento que es un paso necesario sobre todo para aprender a trabajar y ahorrar para poder llegar a tener una empresa.



Hoy estoy viendo un mundo que en muchos casos no permite ni siquiera tener la duda existencial, estamos ante un mundo que cada día reemplaza fuerza laboral humana por robots automatizados basados en big data. Esta es una tendencia que hasta ahora comienza y promete tomar cada día mas fuerza. Este es un hecho del cual no podremos escapar. En la revolución industrial el ser humano luchaba por no ser explotado, en esta revolución tecnológica la fuerza laboral lucha por no ser irrelevante (Harari).



Por otro lado, vemos las economías del mundo en una recesión de históricas proporciones. Esta situación nos obliga a volvernos a repensar y hacer de esta reinvención un hábito. Es posible que una persona que habite el planeta tierra en 2030 tenga que desarrollar varias actividades a lo largo de su vida para lograr ser útil a la sociedad y garantizar no solo su progreso si no su sustento.



Hoy es un hecho que el mundo nos conduce a ser autónomos, antes llamado “free lance”, palabra que antes era vista como una opción B ante la posibilidad de conseguir un empleo formal. Hoy estos free lance, autónomos o independientes, son la alternativa para lograr juntar esfuerzos y sacar adelante proyectos.



Esos empleados que se sentaban de 8am a 5 pm a trabajar sin generar mucho valor están llamados a desaparecer. Actualmente las empresas no se pueden dar el lujo de tener colaboradores que no estén generando un valor agregado importante para lograr los KPI´s.



Así que por convicción o porque no hay opción hay que ir pensando en ser Empresario, emprendedor, free lance, autónomo o como lo quiera llamar. Es el momento de buscar las oportunidades que sin duda van a aparecer y lograr sacar el mejor provecho para contribuir a la sociedad y lograr nuestro desarrollo profesional.



Algunos pasos que les recomiendo:



1. Busque su pasión: Una gran victoria en la vida es lograr hacer de su pasión su trabajo y su forma de contribuir a lograr un mundo mejor.



2. Perfección: Busque desarrollar sus habilidades, es mas efectivo buscar fortalezas y desarrollarlas.



3. Busque necesidades: Así es entre más necesidades más oportunidades para servir, así que con lo malo viene lo bueno, busque cómo usted puede ayudar a solucionar problemas.



4. Liderazgo: Estamos en una época de colaboración donde encontrar personas que hagan equipo con uno y así lograr formar una nómina ganadora será un gran diferencial.



5. Esté alerta: Las oportunidades a veces suceden en el momento menos pensando, oiga mucho y analice en dónde podría usar sus capacidades.



6. Ocúpese: Veo muchas personas muy preocupadas y con toda la razón, aquí la invitación es a pensar mucho y buscar hacer una empresa con la vocación de servicio, la plata llegará como consecuencia.



7. Pro actividad: Así usted ahora mismo sea empleado tenga en cuenta que lo más posible es que usted pronto sea un autónomo o un desempleado, así que aproveche la plataforma y la seguridad de su empleo actual para aprender, ahorrar y proyectarse en su vida profesional con su propia empresa.



Finalmente, un gran aplauso a todos los empresarios que están buscando suplir necesidades, dar empleo, dar la posibilidad del sustento a tantas familias, generar impuestos para que se mantenga el país. La invitación es a ver a los empresarios como esos seres valientes que están siendo llamados a mantener la economía y la vida funcionando. Los países más prósperos del mundo son los que tienen mas empresarios.



Empresarios = Héroes



Señor lector, tómese unos minutos y piense cómo va a generar valor en esta nueva realidad.



Juan Carlos Briceño Trujillo

Profesor y conferencista de posgrados de la Universidad del Rosario.

C.E.O. www.shapemarketing.co – Founder Area10.com.co.