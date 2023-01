El primer bosque de hospitality en el mundo

Guatapé, en Antioquia, es una región mágica que es reconocida por su embalse de aguas azules y por el enorme batolito de 220 metros de altura que es la figura central, imponente y única en medio de este vasto territorio. Su diversidad natural y sus colores vivos le han ganado la distinción de ser un sitio único e imperdible en el mundo para cualquier turista.

(Bajó retiro de cesantías para compra de vivienda en 2022).



Y es que este municipio ubicado en el Oriente Antioqueño es rico por su flora y fauna, un paraíso escondido entre las montañas, que también se destaca por su diversidad cultural ya que la arquitectura de las casas coloridas del pueblo y los zócalos, son un homenaje simbólico de la historia de la región.

Guatapé y el Peñol se posicionan hoy como el nuevo destino de lujo en el Oriente Antioqueño, donde las grandes celebridades, empresarios y personalidades del país decidieron tener sus casas de verano para disfrutar de deportes acuáticos, experiencias exclusivas y disfrutar de privacidad en sus tiempos libres. El panorama de la represa ya representa el nuevo privilegio del país con mansiones y marinas con yates donde se vive las experiencias más únicas de Antioquia.

No por nada, hace tan solo algunos años, el mismo diario New York Times, señaló a Guatapé como un destino único de inversión y, que corroboran datos actuales de la Lonja de Propiedad Raíz de Medellín y Antioquia, que señalan que más del 55 % de los compradores de vivienda en esta región de Antioquia, no son propiamente de la zona, y más del 40% compran por inversión.

(Cómo planear la cuota inicial para la compra de vivienda en 2023).



Este destino ahora, también deberá ser reconocido internacionalmente, por haber recibido una inversión de más de US$15 millones para la construcción del primer bosque de ‘hospitality’ en el mundo: Nido de Agua. Un proyecto arquitectónico diseñado por Startup, un grupo inmobiliario con más de 20 años de experiencia en el sector que ha trabajado en proyectos de gran relevancia como Joinn Hotel, Indie o ABC&D. Todos ellos, desarrollos arquitectónicos que han promovido la transformación de los espacios de una forma innovadora en Antioquia.

Asimismo, este proyecto se desarrollará en alianza con otras compañías como LOKL, la plataforma de inversión colaborativa de proyectos inmobiliarios, Soulland, quién apoyó en la construcción de el Parque Regional Ecoturístico Arvi, que se encuentra muy cerca de Medellín y que exalta la riqueza cultural y ambiental del corregimiento de Santa Elena o el estudio de arquitectura OA+, que ha plasmado su firma en obras como Indie Lab, El Sumario o Alce Negro; además de otras organizaciones.

La obra que iniciará en el 2023, se construirán “50 Nidos” de diferentes tipologías, es decir, estructuras triangulares que quedarán suspendidas del suelo, en la mitad de una península de 29.244m en donde se pueden encontrar más de 1.200 pinos, los cuales, serán preservados con un tipo de arquitectura que no impacta al medioambiente.

Camilo Olarte, fundador y CEO de LOKL, explica que el ‘hospitality’ es un modelo innovador de hospedaje que se ha venido impulsando a nivel mundial y que llega por primera vez a Colombia, en donde se prioriza generar experiencias únicas dentro de las zonas comunes, el ambiente y, a través de los eventos que se puedan llegar a realizar.

“Con este modelo, redefinimos el concepto de hotelería tradicional e identificamos las necesidades del nuevo turista. Además, Integramos el trabajo y las vacaciones en un mismo lugar y momento, uniéndonos a la tendencia mundial del Workation”, señala Olarte, quien agrega que, “en definitiva, hay que entender que los hoteles no solo son un lugar para dormir y comer, sino también para reunirse, colaborar, socializar, disfrutar, soñar, experimentar, sentir, conectarse, entre muchas otras sensaciones y experiencias que debe buscar”.

Algunos puntos positivos de esta tendencia conocida como ‘workation’, es justamente la facilidad con la que las personas pueden seguir trabajando y desconectarse al finalizar sus obligaciones del día, especialmente si se encuentra en algún hotel o resort en donde se pueda combinar con otras actividades que se ofrezcan.

Y es que de acuerdo con diferentes investigaciones realizadas por la consultora Gartner, en 2030, la demanda de trabajo remoto aumentará en un 30% debido a la incorporación total de la Generación Z a la fuerza laboral. Mientras que el 64% de los profesionales de hoy dicen que podrían trabajar en cualquier lugar y las políticas de trabajo remoto son comunes (en el 71% de las organizaciones).

Además, y lo interesante de este proyecto es que Guatapé queda a tan sólo 44 kilómetros de la ciudad de Medellín, es decir, a una hora — aproximadamente —, un destino empresarial, que actualmente es el segundo más visitado de Colombia, con más de 1’200.000 turistas en 2022 y, que ha sido reconocida en más de cinco ocasiones, en diferentes categorías, por los World Travel Awards, siendo el más reciente distintivo al Mejor Destino Emergente de Suramérica.

(Sector vivienda: ventas podrían caer 1,9 % el próximo año).



De esta manera, Nido de Agua tendrá espacios comunes como el FireNest y el StoneNest, un par de restaurantes únicos de gastronomía consciente o el WellNest, un espacio para encontrarse a uno mismo. Además del club náutico, en el cual, los usuarios cuentan con un muelle, tienda de deportes y espacios híbridos que se adaptan a diferentes actividades.

El directivo de LOKL resalta que este tipo de proyecto le generará un gran impacto económico y social a la región, puesto que su modelo se adapta y permite atender a diferentes públicos cada día de la semana, por lo que, no solo recibirá una inversión para su construcción, sino que, busca ser un proyecto sostenible y de crecimiento que apoyé a trabajadores locales y marcas regionales que impulsen y dinamicen el crecimiento de ésta.

“Además de generar un impacto social y preservar el medioambiente con una alternativa ecoamigable, también tenemos proyectado que se cree la primera escuela de ‘hospitality’ de Guatapé dentro de las instalaciones, para promover e impulsar las habilidades que se requieren para el emprendimiento turístico”, concluye Olarte.

Ahora, este destino que tiene cada año un mayor potencial vacacional, será un lugar de referencia de millones de turistas en el mundo que desearán conectarse a la naturaleza, practicar deportes náuticos, descansar, disfrutar y, cada tanto cumplir con sus obligaciones laborales de forma virtual.

PORTAFOLIO