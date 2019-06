'El primer objetivo, que era clasificar, está cumplido', Queiroz

La Selección Colombia sumó el miércoles su segundo triunfo consecutivo en la Copa América al vencer 1-0 a Qatar y se convirtió en el primer clasificado para los cuartos de final del torneo.



El delantero Duván Zapata marcó a los 86 minutos el gol que le dio una trabajada victoria al equipo del entrenador Carlos Queiroz en el estadio Morumbí de Sao Paulo. El resultado dejó a Colombia como líder del Grupo B con seis puntos mientras Qatar acumula una unidad, a la espera del partido que más tarde jugarán Argentina y Paraguay.

A la segunda fase clasifican los primeros dos de cada grupo y los dos mejores terceros. "Nos complicó no hacer goles pero la verdad es que el primer objetivo está ahí cumplido, que era clasificar", dijo Queiroz a la transmisión oficial. "De haber marcado antes, las cosas habrían sido diferentes".



Colombia, que sorprendió al ganarle 2-0 a Argentina en el debut, jugó casi todo el primer tiempo en campo rival. Tuvo más posesión del balón y una buena marcación pero no consiguió quebrar la defensa qatarí en esa etapa.



En el primer tiempo el equipo superó a su rival tanto en el juego colectivo como en el individual, por lo que la apertura del marcador parecía cuestión de tiempo. El árbitro venezolano Alexis Herrera consultó en dos oportunidades al VAR por dudas sobre la sanción de penales que finalmente descartó.



En el segundo tiempo, Colombia siguió insistiendo pero la ansiedad por no poder quebrar la paridad pareció jugarle en contra. Roger Martínez llegó a los 61 y 63 minutos pero no pudo definir ante la buena intervención del portero de la selección asiática. Saad Al Sheeb volvió a contener un balón a los 71. Finalmente, Zapata consiguió romper la paridad con un golpe de cabeza cerca del área luego de una precisa habilitación de Rodríguez.



"Estoy muy contento por mi presente y por el del equipo", dijo el autor del gol, que también había anotado ante Argentina. "Hoy fue importante la paciencia. Al final del campo nos faltaba precisión pero en todas las líneas hicimos las cosas bien". "Dimos un poco de espacio atrás pero lo importante es que pudimos ganar", agregó Zapata.



En su próximo juego Colombia enfrentará el domingo a Paraguay, mientras que Qatar lo hará frente a Argentina en el cierre del Grupo B.



Con agencias