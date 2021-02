El Renault 4 cumple seis décadas de producción

Este año Renault celebra los 60 años de su icónico Renault 4. En Colombia, su producción cumple 51 años desde que se puso en operación la planta de Envigado (Antioquia) y el modelo se ensambló por 22 años. Luego una parte de la producción se hizo en la planta que la compañía Sofasa tenía en Duitama (Boyacá), en donde nació el Renault 4 Plus-25.



Con más de 8 millones de unidades vendidas en más de 100 países y una producción que alcanzó los 30 años en algunos países, aún hoy se pavonea por las vías colombianas y es normal que en los viajes por carretera en el país se vea el ‘amigo fiel’ rodando como si el tiempo no pasará.



De hecho, el Renault 4 permaneció en el mercado nacional por 22 años, durante los cuales se produjeron aproximadamente 100.000 unidades, y pese a un duro arranque en ventas, terminó convertido en el ‘amigo fiel’ y en el ‘carro colombiano’.



Las primeras versiones de esta máquina se hicieron con un motor de 603 centímetros cúbicos, un peso de 540 kilos y ofrecía tracción delantera. Un objeto exótico para la época en Colombia que entraría a competir con los gigantescos autos americanos como los Ford, Dodge y Chevrolet que dominaban el mercado con motores desde 2.000 centímetros cúbicos que fácilmente llegaban a 3.500 c.c. sin que nadie se quejara por el precio del combustible.



Así que la llegada del pequeño francés no la tenía fácil, parquearse al lado de un Dodge Dart y competir por ser el carro familiar no fue una tarea sencilla, pero rápidamente superó los obstáculos y se fue ganando su lugar en el mercado.



En la década de los años 70 bajo la presidencia de Misael Pastrana Borrero, se crea una línea de crédito flexible para incentivar la compra del Renault, el carro ensamblado en el país.



En 1976 aparecen el Renault 4 desarrollado en Sofasa el Plus 25, con motor de 1.022 centímetros cúbicos.



Pero también se creó en el país el R4 Líder, otro aporte colombiano a este producto, aquí se habla de un motor de 1.300 centímetros cúbicos y ya un equipamiento más completo en lo que a consola se refiere, con un tacómetro con más detalles.



Durante la última etapa de ensamble en el país se produjeron varias ediciones especiales como el Brisa, que era un carro tipo ‘buggi’ playero con techo de lona y sin puertas.



Pero en el arranque del año 1992, Sofasa le dijo adiós a la producción de su mejor embajador en Colombia el Renault 4.



Y aunque su despedida fue triste para sus fans, estos no lo han dejado morir: un sondeo realizado en ocho portales de venta de vehículos, en todos aparecen negocios para comprar o vender un Renault 4 y los hay desde $2,7 millones de pesos, hasta $60 millones, ya con placa da clásico y todo, en el mundo aún hay personas que se rinden ante su extraño encanto.



Hasta la casa matriz que para celebrar Para este aniversario número 60, se tendrá un programa oficial con numerosas citas, los días 4 y 14 de cada mes en las redes sociales, con contenido exclusivo, realizado por fans y para fans, incluyendo entrevistas a coleccionistas y celebridades. Todo esto tendrá como objetivo llevarnos de regreso a la historia de un vehículo que ha hecho mucho más que marcar su época. Como símbolo de la cultura pop, este automóvil, de ayer, es también el de hoy y ¿por qué no el de mañana? Este programa oficial puede evolucionar según la actualidad y complementarse con acciones de iniciativa local. FEBRERO: Para este aniversario, Renault llama al diseñador gráfico e ilustrador Greg, un artista líder en el campo de la ilustración deportiva. Greg ha creado más de una decena de R4 exclusivos en los diseños gráficos y universos representativos de las diferentes épocas que ha conocido el pequeño Renault. Estas ilustraciones se darán a conocer a lo largo del año. El aniversario también será una oportunidad para declarar la pasión y el apego al Renault 4, pero también para descubrir las historias hermosas que se han contado al volante de este mítico vehículo. (A partir del 8 de febrero en redes sociales) L’Atelier Renault, el hito de la marca, recibirá una versión ‘parisina’ del R4 en su vitrina en los Campos Elíseos a partir del 14 de febrero. Esta versión, reconocible al instante, presenta un patrón de mimbre único en su carrocería.



Siempre se ha hablado que el R$ debería ser un modelo eléctrico ¿será que la firma está preparando al mundo para su llegada?...