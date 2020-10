James: el renacido que volverá a comandar la selección Colombia

Para James Rodríguez la pesadilla ha terminado. Atrás quedó el banco del Real Madrid y el zurdo ha vuelto a ser figura con su nuevo equipo, el Everton inglés, y espera confirmar su buen momento con la selección Colombia este viernes ante Venezuela, primer obstáculo en el camino a Catar-2022.



Lea: (Con bajas por la Covid, selecciones inician eliminatoria a Catar-2022)

Las selecciones, que llegan a este partido con bajas sensibles, se enfrentarán a partir de los 6:30 de la tarde de este viernes en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla, sin público a causa de la pandemia.



Ante un rival históricamente complicado, los dirigidos por el portugués Carlos Queiroz echarán de menos a su portero titular, David Ospina, aislado luego de un brote de coronavirus en su equipo, el Nápoles italiano.



En el banquillo venezolano debutará José Peseiro, exasistente de Queiroz, quien acaba de conocer al grupo y deberá sobreponerse a la ausencia del máximo goleador histórico de la 'vinotinto', Salomón Rondón, impedido de viajar por orden del Dalian Pro del fútbol chino.



Colombia visitará a Chile el martes por la segunda fecha de la eliminatoria, mientras que los venezolanos recibirán a la selección paraguaya el mismo día.



VUELVEN LAS ESTRELLAS



Para Colombia el debut en la eliminatoria marcará el regreso de las dos principales figuras de esta generación, James Rodríguez y Radamel Falcao, ausentes en los partidos amistosos que los 'cafeteros' disputaron a finales del año pasado frente a Perú y Ecuador.



Luego de una campaña para el olvido en el Real Madrid, Rodríguez vive un momento alentador. El goleador del Mundial Brasil-2014 fue transferido en el verano al Everton de Inglaterra, donde ha tenido un inicio de temporada de ensueño, siendo titular indiscutido y anotando un doblete en su última presentación.



Falcao, máximo goleador histórico de los colombianos, regresa a la selección recuperado de una lesión que no le permitió brillar la temporada pasada con el Galatasaray turco.



Pero el regreso de los astros contrasta con las cuatro bajas que el equipo sufrió respecto a la lista inicial de 24 jugadores revelada por Queiroz, al mando desde febrero de 2019. A parte de Ospina, Colombia perdió a Matheus Uribe y a Luis Díaz, del Porto Portugués y habituales en el equipo de Queiroz, que no estarán a causa de la pandemia. El lateral zurdo Yairo Moreno, lesionado en su último partido con el mexicano León, completa la lista de ausentes.



"Las soluciones están ahí. No estamos aquí para crear problemas o preocupaciones (...) mi trabajo es salir con soluciones", declaró Queiroz en una rueda de prensa virtual. Consciente del momento anormal que vive el fútbol por cuenta del covid-19, el portugués anticipó que no "inventará" para el juego ante Venezuela, al que definió como un "adversario muy difícil".



Por su parte, Yerry Mina, compañero de James en el Everton, aseguró que Colombia saldrá a imponer condiciones: "Vamos a tratar de mostrar nuestro fútbol". "Hay jugadores que hemos enfrentado (...) sabemos las habilidades que tienen, pero eso no impide para nosotros tener la misma identidad", declaró el zaguero en conferencia de prensa virtual.



DE PUPILO A RIVAL



La selección venezolana llega a la eliminatoria con un nuevo técnico, el portugués José Peseiro, quien fue asistente de Queiroz durante la temporada 2003/2004 en el banquillo del Real Madrid. Peseiro asumió las riendas de la 'vinotinto' en febrero de este año tras la renuncia de Rafael Dudamel, pero apenas vino a dirigir su primera práctica este martes.



Luego de conocer al grupo, bajó el perfil al enfrentamiento con su antiguo patrón. "Lo más importante para mí es la ambición y ganas que tengan mis jugadores de ir a Catar-2022. No es un partido entre Peseiro y Queiroz, es un partido entre Venezuela y Colombia", declaró el entrenador en una rueda de prensa virtual.



Su propuesta para el partido es una incógnita, agravada por las ausencias de Rondón y del mediocampista del DC United estadounidense Junior Moreno, también titular en el equipo de Dudamel. Ambos serán bajas por las restricciones que impone la pandemia de covid-19. El volante Arquímides Figuera tampoco alcanzó a unirse a la convocatoria por la misma razón.



Aunque las bajas y el escaso rodaje del grupo parecen empujar al portugués a hacer un planteamiento defensivo como visitante, Peseiro descartó un marcaje individual sobre

James Rodríguez, a quien describió como "un jugador importante" que deberá ser controlado por el "colectivo".





AFP