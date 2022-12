Por qué Musk cree que tener un título no es necesario para ser exitoso

Elon Musk, el dueño de Tesla, SpaceX y Twitter, siempre se ha caracterizado por decir lo que piensa sin tapujos y un comentario suyo sobre la educación superior, la universitaria, hecho en 2020 ha vuelto a llamar la atención.

Durante la conferencia The Satellite 2020, el magnate se refirió a la educación superior y cómo esta, según él, no sería necesaria para convertirse en una “persona excepcional”, dando los ejemplos de Bill Gates, el cofundador de Microsoft, o Steve Jobs, de Apple: ambos abandonaron la universidad y terminaron siendo hombres muy exitosos.



(Vea: 72 de 101 principales anunciantes han dejado Twitter: a qué se debe).



“Las universidades son básicamente para divertirse y demostrar que se pueden hacer tareas, pero no para aprender” expresó Musk en ese momento.

El magnate también comentó que en muchas ocasiones ha ofrecido vacantes laborales para sus empresas en las que no es importante un título profesional, ya que para él son más importantes el talento, la creatividad y la habilidad para la innovación que tenga la persona.



(Vea: Las cartas que causaron despidos en Tesla por hablar mal de Musk).



Según Musk, “un doctorado definitivamente no es necesario para trabajar, por ejemplo, en Tesla. Lo único que importa es una comprensión profunda de la inteligencia artificial y la capacidad de implementarla de una manera que sea realmente útil. No me importa si incluso te graduaste de la secundaria”.

Profesional. iStock

El multimillonario aseguró que la universidad no es el único sitio en el cual las personas puedan aprender sobre el tema de su interés y puso el ejemplo de internet, una herramienta que, comentó, facilita el aprendizaje sin necesidad de salir de la casa.



(Vea: Elon Musk busca nuevo CEO para Twitter: estos serían los candidatos).



Vale la pena recordar que Elon Musk cuenta con un título profesional en las carreras de Física y Economía, de la Universidad de Pennsylvania.

Y en la Universidad de Stanford realizó los estudios del doctorado, que nunca finalizó, pues decidió iniciar a trabajar en su primera empresa: Zip2.



(Vea: ¿Elon Musk renunciará al cargo de director ejecutivo de Twitter?).



PORTAFOLIO