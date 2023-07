Es oficial: desaparece el pájaro azul de Twitter

El dueño de Twitter, Elon Musk, ha sustituido este lunes el logotipo del pájaro azul que ha identificado la red social desde su inicio en 2006 por una "X".



Este cambio de diseño ya se ve en la versión web de Twitter, pero aún no se ha producido en la versión para teléfonos inteligentes.



Twitter reemplazó el logotipo después de que Musk -quien compró en noviembre pasado la plataforma por 44.000 millones de dólares- pidiera a sus seguidores que publicaran presentaciones de logotipos y anotara que si se publicaba "un logotipo X lo suficientemente bueno" lo usaría.



El domingo, el también dueño de Tesla y creador del programa espacial SpaceX fijó un tuit en su perfil con un video creado por un usuario de Twitter llamado Sawyer Merritt y cambió su propia foto de perfil por el nuevo logotipo X.



De acuerdo con el medio especializado The Verge, el multimillonario envió un correo electrónico el fin de semana a los empleados de Twitter diciéndoles que la compañía se convertiría en X, y que era la última vez que enviaría un correo electrónico desde una dirección de Twitter.



En abril, Twitter dejó de ser una empresa independiente después de fusionarse con la nueva compañía X Corp.



Musk tiene una estrecha y larga relación con la letra X: X.com era el nombre original de Paypal; está en el nombre de su compañía SpaceX; en el nombre de uno de los modelos de Tesla; en el nombre de su compañía de inteligencia artificial xAI y hasta forma parte del nombre de uno de sus hijos, X Æ A-12.



No es la primera vez que Twitter cambia su logo desde que es parte del imperio de Musk, en abril, el logo del pájaro desapareció por unos días para ser sustituido por la imagen de un perro de raza japonesa shiba inu asociada con la criptomoneda Dogecoin, creada en 2013 a modo de chiste.



EFE