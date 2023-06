Kairan Quazi, el 'niño prodigio', de 14 años, contratado por Elon Musk

Elon Musk, propietario de la empresa aeroespacial SpaceX, hizo un nombramiento que ha estado en boca de los estadounidenses desde su anuncio, esto debido a lo particular que ha sido.

Se trata, pues, de Kairan Quazi, un joven que está a punto de graduarse en la Universidad de Santa Clara, en California de la Licenciatura de Ciencias, Informática e Ingeniería. Lo llamativo del caso es que ha logrado ser contratado por la persona más rica del planeta en una de sus empresas matrices y estar cerca de culminar sus estudios en una de las universidades más reconocidas de Estados Unidos con solo 14 años de edad.



"Estoy muy emocionado por este nuevo capítulo de mi vida", dijo Quazi en una entrevista para ABC7. Apenas culmine con sus estudios, el joven 'prodigio' se mudará con su madre al estado de Washington, en el noroccidente del país, para iniciar sus labores en Starlink, el equipo de SpaceX, que es propiedad del multimillonario sudafricano -estadounidense

Elon Musk EFE/ Adam S Davis

Sorprendiendo desde pequeño

Según se cuenta en el diario estadounidense 'The Seattle Times', su madre, Julia, se dio cuenta de que su hijo tenía patrones de comportamiento diferentes a otros niños de su edad.



Con apenas dos años de edad, el pequeño Kairan ya tenía la capacidad de hablar con oraciones completas sin ninguna dificultad, así como de ser persuasivo y convincente con sus palabras, al punto de que logró que sus compañeros cantaran "Egipto libre, democracia ahora", haciendo referencia a la Primavera Árabe, desarrollada en diferentes países de Oriente Próximo, en la cual se buscó derrocar a diferentes gobiernos autoritarios de la región.



"Con un coeficiente intelectual superior al percentil 99,9 de la población general, Kairan estaba increíblemente en sintonía social", explicó la mujer para 'The Seattle Times'.



Dada la inteligencia del muchacho, su pediatra les recomendó a sus padres saltarse varias etapas de la educación convencional en Estados Unidos, especificando que el muchacho debía ir directamente a la universidad, pese a tener tan solo ocho años cumplidos; una tarea que, para los padres del niño, parecía imposible, pero que lograron conseguir.



"Cuando comencé (en la Universidad de Santa Clara), la gente estaba realmente intrigada -recordó Kairan para el mismo medio de comunicación- Pero después de unos días, creo que la novedad desapareció... y creo que muchos se dieron cuenta de que soy una persona bastante normal".



La academia: su mejor etapa

El joven afirma que su etapa en la Universidad de Santa Clara fueron los mejores años de su vida, pues logró conectar con sus compañeros de carrera, muy a pesar de la diferencia de edad respecto a ellos.



"Al principio, pensé: ¡Wow!, este tipo es muy bajito -dijo Jordan Randelman, compañero de carrera de Kairan, a quien le lleva nueve años de edad, para 'Seattle Times'- Pero luego dije, espera, no. Este chico tiene 13 años".



Ya tras conocerlo y departir con él en la universidad, Randelman admitió que tanto a él, como a sus demás compañeros, no le sorprende que Elon Musk haya puesto sus ojos en el joven para que haga parte de SpaceX. "Si alguien pudiera dar en el clavo, sin duda sería él", agregó.



No obstante, pese a haber demostrado su inteligencia, no la ha tenido fácil. Se dice que ha aplicado en más de 100 trabajos, los cuales, en su gran mayoría, no lo han tenido en cuenta al ser menor.



Sin embargo, ya a punto de terminar sus estudios, la oferta de SpaceX llegó a la puerta de su casa, lo cual no pasó por alto por la mente del muchacho. Inmediatamente, firmó y ahora la empresa aeroespacial está a la espera de que se gradúe para por fin tenerlo en su planta de operaciones.



