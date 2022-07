Elon Musk negó haber tenido romance con esposa de cofundador de Google

Elon Musk negó haber tenido una aventura con la esposa de Sergey Brin, después de que The Wall Street Journal informara que el romance llevo al cofundador de Google a ordenar a sus asesores que vendieran sus inversiones en las empresas de Musk.

(Vea: Detalles de la demanda de Twitter contra Musk por incumplir contrato).

Musk, cofundador de Tesla Inc, tuvo una supuesta relación a principios de diciembre del 2021, en Miami con la esposa de Brin, Nicole Shanahan, según informó The Wall Street Journal, citando a personas no identificadas familiarizadas con el asunto.

Eso puso fin a la larga amistad entre Musk, de 51 años, y Brin, quien ayudó a apoyar al fabricante de vehículos eléctricos durante la crisis financiera de 2008.

Brin, de 48 años, solicitó el divorcio de Shanahan en enero del 2022.

(Vea: Despiden a empleados de SpaceX que denunciaron a Musk en una carta).

Musk dijo en una publicación en Twitter, red en la que tiene mas de 100 millones de seguidores, que el articulo del periódico era falso, diciendo que había visto a la esposa de Brin dos veces en tres años, ambas en presencia de otras personas, y que no había "nada romántico" entre ambos.

También agregó que todavía es amigo de Brin.

Actualmente, Brin y Shanahan están negociando un acuerdo, en el que ella pide más de US$1.000 millones, informo The Wall Street Journal, a pesar de que existe un acuerdo prenupcial.

(Vea: Demanda millonaria contra Elon Musk por promocionar una criptomoneda).

Asimismo, el periódico informó que se desconoce el tamaño de las inversiones personales de Brin en las empresas de Musk, y no está claro si ha habido alguna venta.

Musk es la persona más rica del mundo, con una fortuna de US$242.000 millones, según el índice de multimillonarios de Bloomberg. Y Brin es la octava, con un patrimonio neto de US$94.600 millones.

La supuesta aventura es la última de una serie de revelaciones sobre la vida personal de Musk.

A principios de este 2022, se informó que había sido padre de gemelos nacidos de una alta ejecutiva en su empresa de inteligencia artificial Neuralink. Mientras que otra de sus empresas, SpaceX, pagó a una empleada US$250.000 para resolver una denuncia de acoso sexual por parte de Musk en 2016, según Insider.

(Vea: Bill Gates y Elon Musk: ¿sigue la rivalidad de los multimillonarios?).



Musk dijo que las acusaciones eran "totalmente falsas" y estaban destinadas a interferir con su adquisición de Twitter, un acuerdo del que ahora intenta salir.

BLOOMBERG