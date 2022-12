Musk sanciona a periodistas y suspende sus cuentas de Twitter

Autoproclamado defensor de la libertad de expresión, el magnate Elon Musk, propietario de Twitter, causó revuelo el fin de semana tras la suspensión de las cuentas de varios periodistas estadounidenses, desatando amenazas de sanciones por parte de la Unión Europea.



Más de media docena de periodistas fueron suspendidos de la red social, entre ellos reporteros de medios como CNN (Donie O’Sullivan), The New York Times (Ryan Mac), The Washington Post (Drew Harwell) y periodistas independientes.

También suspendió la cuenta de la red social Mastodon, competencia reciente de Twitter. Algunos se refirieron en la red social a la decisión de Twitter de suspender la cuenta que informaba automáticamente sobre los viajes en jet privado de Musk, también dueño de SpaceX y Tesla.

Al calificar de “preocupante” la decisión del magnate, la vicepresidenta de la Comisión Europea, Vera Jourova, recordó en un tuit que hay ‘líneas rojas’ y lo amenazó “con sanciones, pronto”. “La libertad de prensa no debe activarse y desactivarse a voluntad”, tuiteó por su lado la cartera de Relaciones Exteriores de Alemania. “Por ese motivo tenemos un problema con Twitter”, agregó.

El ministro francés para la Transición Digital, Jean-Noël Barrot, dijo en la misma red social que estaba “afligido por la deriva en la que Elon Musk está precipitando a Twitter”. “La libertad de prensa está en la base misma de la democracia, es un ataque contra el otro”, señaló.

Stephane Dujarric, portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dijo que “la decisión crea un precedente peligroso en momentos en que los periodistas de todo el mundo enfrentan censura, amenazas físicas y cosas aún peores”, agregó.



Suspensión temporal

Musk dijo en una serie de tuits publicados durante la madrugada que “las cuentas involucradas en doxing (ndlr: revelar intencional y públicamente información personal sin autorización) reciben una suspensión temporal de 7 días”. Agregó que estas reglas se aplican tanto “a los periodistas como a cualquier otra persona. Publicaron mi ubicación exacta en tiempo real, literalmente las coordenadas que permitirían un asesinato, en violación directa (y obvia) de los términos de servicio de Twitter”, dijo Musk.



“La suspensión impulsiva e injustificada de varios periodistas como Donie O’Sullivan de CNN es perturbadora pero no sorprendente”, dijo la cadena en un comunicado.

“La creciente inestabilidad y volatilidad de Twitter es de particular preocupación para cualquiera que use la plataforma. Le hemos pedido a Twitter una explicación y reevaluaremos nuestra relación en función de esa respuesta”, agregó CNN. “Esperamos que se restablezcan las cuentas de todos estos periodistas y que Twitter brinde una explicación satisfactoria”, dijo por su lado Charlie Stadtlander, portavoz del diario The New York Times.



La historia comenzó el miércoles, cuando Musk tuiteó que un vehículo en Los Ángeles que llevaba a uno de sus hijos fue seguido por “un acosador loco” y pareció culpar del supuesto incidente al rastreo de su avión privado.



Más líos

Asimismo, anunció que iba a demandar a la persona detrás de la ahora suspendida cuenta @ElonJet. Creada por un estudiante y seguido por unas 500.000 personas. @ElonJet usó datos públicos para indicar automáticamente cuándo y dónde despegó y aterrizó el avión del magnate. Luego Twitter informó que había actualizado su política para prohibir tuits que, en la mayoría de los casos, revelen la ubicación de una persona en tiempo real.

AFP