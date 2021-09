Empieza el repunte de la ocupación de inmuebles en el sector retail

El sector inmobiliario corporativo empezó a dar muestras de una leve recuperación. El segmento retail es uno de los que ha dado muestra de ello.



Para la segunda parte del año se proyectan mejores resultados gracias al dinamismo que se muestra en el segmento.



Frente al tema, el director de Inteligencia de Mercados e Innovación de Colliers International Colombia, Felipe Becerra, señaló que “los diferentes segmentos han mantenido una tendencia a mejorar. El segundo trimestre estuvo marcado por varias coyunturas; por ejemplo, se vivió el tercer pico de la pandemia a mediados de mayo y también se presentaron los bloqueos, los cuales en los casos de algunas industrias dieron un mayor impacto que la misma pandemia, ya que realmente detuvieron operaciones logísticas lo que brinda como resultado un efecto en cada uno de los segmentos”.



Bajo este panorama, la tasa de disponibilidad en el segmento retail a nivel nacional para el primer semestre de este año se estableció en 8.1%, donde la oferta creció en términos relativos cerca de 40% versus el primer semestre del año anterior.



Vale la pena recordar, que, durante los primeros seis meses del año pasado, la tasa de disponibilidad era de 6.4%, pero apenas se iban a empezar a conocer los efectos de los primeros meses de confinamiento.



Ahora, si se analiza el comportamiento de la tasa versus el primer trimestre, se evidencia una reducción al pasar de 8.7% al 8.1%. Los centros comerciales sintieron los efectos de las marchas del Paro Nacional, ya que, como precaución, varios tomaron la decisión de cerrar la atención al público parcial o totalmente.



“A pesar de esas situaciones en particular, vemos una reactivación en el dinamismo de los centros comerciales, es notable el incremento en el flujo de personas, las personas están volviendo a asistir a sus instalaciones, a los restaurantes y al comercio, culturalmente a la gente le gusta mucho ir a hacer compras en las tiendas en físico y la experiencia que eso significa, se le conoce como vitrinear, entonces eso está volviendo a pasar”, señaló el director de Inteligencia de Mercados e Innovación de Colliers International Colombia.



En esa línea, las buenas cifras podrían reflejarse en el tercer trimestre del año, más cuando el número de personas vacunadas en el país aumente y se esperaría que la situación sanitaria también mejore.



Al mismo tiempo, se nota un interés de las marcas por regresar a ocupar espacios en los centros comerciales, aunque se debe también entender que hay subsegmentos que siguen muy golpeados (comunitario y vecindario) ya que son modelos de negocio donde las empresas no tuvieron el músculo financiero para sobrevivir a los continuos confinamientos y bloqueos.



¿QUÉ ESTÁ PASANDO EN LA DIFERENTES CIUDADES?



Al mirar al detalle los números entre algunas de las principales ciudades del país, se encuentra que la tasa de disponibilidad en Barranquilla es de 7.1%, creciendo cerca de 22 puntos básicos versus el primer trimestre del año, cuando estaba en 6.9%.



Mientras tanto, Medellín, cerró con una tasa de disponibilidad del 5.03%, mejorando en comparación con el primer trimestre del año anterior cerca de 40 puntos básicos cuando registraba 5.42%.



Por otro lado, en Cali la tasa es de 13.8%, con una mejoría en cuanto al primer trimestre.



Momento en el que llegó a estar en 14.6%, pero aún le falta terreno para arribar 12.6% que llegó en el primer semestre del año pasado.



En Bogotá la tasa alcanzó el 8.68%, lo que equivale a un crecimiento de 26 puntos básicos al compararla con el primer trimestre del año, además de crecer 220 puntos básicos versus el primer semestre del año anterior cuando estaba en 6.5%.



“Ahora, en Bogotá los niveles de absorción se ven sustancialmente mejores gracias a la entrada de nuevos jugadores en el segmento de centros comerciales, a nivel cualitativo somos positivos en que la reactivación económica, junto al control sanitario eficiente producirá un aumento del consumo de los hogares enfocado en centros comerciales para los siguientes trimestres de este año”, explicó Becerra.



Para cerrar, el experto indicó que, dentro del nuevo dinamismo en los centros comerciales, se ha notado la aparición de marcas que usualmente no se veían mucho dentro de este tipo de espacios como la prestación de servicios de salud, algo que se está empezando a volver tendencia.