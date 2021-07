“Empoderar a las mujeres impulsa el desarrollo en Colombia”

Archivo particular

Ante la situación mundial con el Covid-19, las mujeres en el mundo entero continúan enfrentando desafíos como: a diario discriminación, injusticia, aumento en cargas laborales no remuneradas y falta de oportunidades, así, desde el punto de vista del empleo y de la prosperidad, según cifras de CEPAL, alrededor de 23 millones mujeres entraron en situación de pobreza en América Latina.



En Colombia, la economía durante la crisis sanitaria se redujo en un 6.8% y la tasa de desocupación femenina de octubre a diciembre del 2020 fue del 18,7%, pero en el momento de los picos de la pandemia, fue superior según el Dane; por eso, empoderar a las mujeres para que participen plenamente en la vida económica en todos los sectores es esencial para construir economías más fuertes; ante este panorama el Grupo Hinode, se mantiene en su compromiso para empoderar a la mujer colombiana, logrando objetivos de desarrollo y mejor calidad de vida para miles de mujeres y sus familias.



El empoderamiento femenino es esencial si se quieren alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, por esta razón el Grupo Hinode como plataforma social de emprendimiento, quienes se enfocan en ayudar a las personas en venta directa y por medio de marketing de relacionamiento, para que puedan mejorar su calidad de vida, creó para las mujeres el Programa Perlas con el propósito de generar emprendimiento, para las mujeres que hacen parte de HND, signatario de la ONU Mujeres y el cual propone fomentar y apalancar el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género, por medio de educación para que las mujeres puedan mejorar, sus negocios y sus ingresos. El Programa Perlas creado y liderado por Crisciane Rodrigues, presidente del Comité de Lideres en Grupo Hinode ha logrado impactar en los últimos cinco años a más de 400 mil mujeres de diferentes países de Latinoamérica.



"Adicional a su compromiso con el crecimiento económico y social, HND tiene un alto nivel de inclusión de la mujer que se refleja desde su estructura corporativa; con el 51% de posiciones corporativas ocupadas por mujeres y el 49% de los cargos directivos y de liderazgo dirigidos también por mujeres”, agrega Tatiana Torres, directora general en Colombia.



Una Perla mujer HND, se forma para transformar su futuro y el de otras mujeres a su alrededor; es parte de una hermandad de mujeres que se ayudan y desarrollan habilidades como: autoestima, marketing personal y de relacionamiento, autogestión, redes sociales, finanzas personales, técnicas de ventas y comunicación efectiva, entre otros. Desde la sororidad, el Programa Perlas promueve la igualdad de género y cree firmemente que al ofrecer oportunidades a la mujer se transforma la sociedad. Con la implementación del programa Grupo Hinode ha visto crecer el tamaño de su equipo de mujeres líderes de negocio, hasta 11 veces más, pasando de tener un 33% de participación femenina a un 50%, en relación con los hombres.



Los principios para el empoderamiento de las mujeres WEPs, ofrecen orientación a las compañías de cómo empoderar a las mujeres en sus lugares de trabajo, todo establecido por el pacto de las Naciones Unidas, que se basan en normas internacionales del trabajo y de los derechos humanos, esta una de las motivaciones de HND para que las mujeres crezcan. Grupo Hinode como signatario de las WEPs no sólo se ve reflejado en la atracción de talento a sus actividades comerciales, también busca mantener un relacionamiento positivo con colaboradores, proveedores, clientes e inversionistas, quienes son parte de toda la cadena productiva.



Para Tatiana Torres directora de HND Colombia, la autonomía económica de las mujeres, especialmente de aquellas en condiciones de vulnerabilidad, es fundamental para romper los ciclos de pobreza y de violencia en el país, y terminar con las relaciones desiguales de poder entre hombres y mujeres, que por años les han asignado roles relacionados con el trabajo doméstico y el cuidado, lo que sin duda perpetúa su dependencia económica.



Por otro lado, se sabe que los hombres y las mujeres aportan al lugar de trabajo diferentes aptitudes e ideas. Estudios del personal técnico del FMI muestran que, en los mercados laborales ineficientes, ampliar la participación femenina estimula la productividad global, lo cual a su vez hace subir los sueldos reales tanto del hombre como de la mujer.



Tan solo en Colombia se ve que más de la mitad de los cargos importantes están siendo ocupados por mujeres y ellas las que tienen el poder lo han empleado para ayudar a otras mujeres, este es uno de los objetivos que se tiene con el Programa Perlas en HND, para Colombia.



El sector privado es un socio fundamental para promover la igualdad de género y ofrecer mayor participación a las mujeres, desde sus lugares de trabajo, el mercado y la comunidad. Con este objetivo HND, desarrolló el Programa Perla y como signatario de la ONU busca dar orientación a sus actividades, desde la promoción de los Principios para el empoderamiento de las mujeres, WEPs, por sus siglas en inglés. Al unirse a la comunidad de WEP, el CEO señala su compromiso con esta agenda en los niveles más altos de la empresa y para trabajar en colaboración en redes de múltiples partes interesadas para fomentar prácticas comerciales que empoderen a las mujeres.



Colombia es un país de renta media, el 51,6% de la pobreza está representada por mujeres; además, siguen teniendo peores indicadores que los hombres en aspectos como empleo, desempleo, subempleo. Así mismo, el trabajo en el hogar ha sido siempre delegado a las mujeres y como consecuencia de esto: el 78% de todos los cuidados no remunerados en los hogares son realizados por mujeres, 89% de las mujeres proveen cuidados, en comparación con 61% de los hombres. Las mujeres dedican el doble de tiempo que los hombres al cuidado 7 horas 14 minutos en promedio al día, en contraste con 3 horas 25 minutos que dedican los hombres. Esta división sexual del trabajo de cuidados no remunerado, ha propiciado una sobrecarga de trabajo en las mujeres al incorporarse en el mercado laboral. Las mujeres trabajan diariamente un promedio de 14 horas con 49 minutos, y ellos 12 horas con 39 minutos. Las mujeres trabajan en promedio 2 horas con 10 minutos más que los hombres al día.



Es momento de crear una conciencia nueva sobre el estatus de la mujer en la sociedad. Con más calidad de vida y con mayor participación y liderazgo en los procesos de toma de decisiones y en los puestos de poder que contribuyan a fortalecer los valores democráticos de las familias y en últimas de los Estados, razón por la que se confía en una transformación real de la sociedad, a partir de un movimiento global de mujeres HND para conquistar 23 países más, en paralelo con la agenda de la ONU con los objetivos de desarrollo sostenible que también se ha fijado para 2030.