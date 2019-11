Emprendedores argentinos crean red social de fútbol

Los clientes son las federaciones, mientras que los futbolistas no tienen que pagar.

Dos emprendedores argentinos afincados en Silicon Valley (EE.UU.) han creado Gloria, una suerte de red social para jóvenes promesas del fútbol pensada para llevar el mundo de los ojeadores de lleno al entorno digital, según contaron en una entrevista.



La plataforma, que ha sido bautizada como Gloria, permite que cualquier persona -independientemente de su calidad futbolística- se cree un perfil al que subir tanto datos personales (la fecha de nacimiento, la altura y el tamaño del pie); como futbolísticos, tales como en qué posición juega en el campo, con qué pie es más hábil, y videos en los que muestre sus habilidades.



(Cinco lecciones del fútbol para los pequeños empresarios).



Esos perfiles son luego accesibles para todos los clubes de fútbol y ojeadores profesionales (a través de sus respectivas ligas o federaciones), que pueden filtrar sus búsquedas por posición, habilidades y ubicación geográfica, entre otros; visualizar los videos y eventualmente contactar con los jugadores.



“Estamos estandarizando la forma de mostrar talento online. Indicamos a los jugadores qué tipo de contenidos tienen que mostrar para que los ojeadores puedan determinar si están interesados o no en ellos o ellas”, explicó Victoire Cogevina, cofundadora de Gloria junto a Matías Castello.



Estos contenidos varían en función de la posición que ocupa cada jugador, de manera que los videos de habilidades que se piden a un arquero son distintos de aquellos que se le piden a un delantero o a un centrocampista.



Gloria ya ha cerrado un acuerdo con su primer “cliente”, la Superliga argentina, con la que ha alcanzado una alianza estratégica y cuyos 24 clubes serán los primeros en tener acceso a la plataforma para buscar nuevos talentos.



“Hay 211 federaciones de fútbol en el mundo y nuestro objetivo es estar presentes en todos esos mercados”, apuntó Cogevina, quien recalcó que solo aceptan como clientes a ligas o federaciones, y no a clubes de forma individual para no ahondar en las desigualdades económicas que ya son existentes entre equipos.



Las variables que influyen en el orden en que se muestran los jugadores a un ojeador -más allá de los filtros de búsqueda específicos que este haya solicitado- son el grado de elaboración del perfil (que esté completo), señales creadas por la comunidad para indicar calidad como visualizaciones de los videos y ‘me gusta’ y, eventualmente, indicadores de calidad extraídos de los propios videos.



Además, los ojeadores también pueden filtrar su búsqueda por contenidos concretos, como por ejemplo ‘tiros libres’ o ‘remates de cabeza’, y los jugadores pueden responder con videos a desafíos propuestos por la aplicación como ‘chutar un penalti con los ojos vendados’.



La aplicación es gratuita para los futbolistas, pero si quieren que su perfil sea destacado dentro de la plataforma para ganar relevancia de cara a los ojeadores, deberán pagar una cuota “no superior a los 3 dólares”. La versión beta de Gloria será presentada públicamente en Buenos Aires el próximo 2 de diciembre, en un evento al que asistirán, entre otros, representantes de los principales clubes de fútbol argentinos como River Plate, Boca Juniors, Racing Club, Independiente y San Lorenzo.



