Emprendedores de la moda tendrá vitrina en Ibagué

Archivo particular

El Centro Comercial Multicentro se une con una pasarela al aire libre a la feria Ibagué Negocios & Moda.



Dentro de la programación de esta plataforma de negocios y tendencias de moda,

Multicentro (Ibagué, Tolima) destacará en una serie de desfiles a emprendedores y marcas locales y nacionales para que expongan sus creaciones.



“Queremos que la gente, que nuestros visitantes, vean la moda como algo cercano, que se apropien de ella y creen su propio estilo. Somos el primer centro comercial de los tolimenses, quienes han vivido muchas historias aquí, y queremos que también vivan la moda sin importar la edad ni el sexo”, dice Juliana Gómez, gerente del Centro Comercial Multicentro.



Durante los tres días de la feria, que se llevará a cabo del 29 al 31 de agosto, reconocidas marcas como Koaj, Studio F y Seven Seven mostrarán las colecciones que marcarán estilo durante este semestre. Ellos hacen parte del 40 por ciento de la oferta comercial de Multicentro, que gira en torno a la moda, el calzado, la joyería y los accesorios.



Así mismo, participarán marcas de ropa tan queridas para los tolimenses como Dream of Love, Pipeline y Pigmento con más de 15 años en el mercado, y nuevos creadores locales como Tata Durán, Manuel Trujillo, Uva Mar, Identify, Talu y LC Studio, entre otros, que hacen parte de los programas de microempresarios y emprendedores de la Alcaldía de Ibagué y la Gobernación del Tolima.



“Queremos promover y apoyar el talento regional, que demuestra las virtudes que tienen los tolimenses e ibaguereños, llenos de creatividad y entusiasmo emprendedor”, agregó Gómez.



Son más de 10 desfiles, que se llevarán a cabo entre las 3, 4 y 5 de la tarde, totalmente gratuitos. Los esperamos.



ALGUNAS MARCAS PARTICIPANTES



• Tatiana Rubio: Esta marca hepónima nace en 2012 para ofrecer artículos en cuero de avestruz de zoocriaderos (carteras, billeteras, portado-cumentos) únicos y sofisticados, pensados para la mujer profesional y ejecutiva, con independencia económica y una vida social y familiar activa, que le gusta viajar y aprecia los detalles. Es arriesgada y le gusta estar a la vanguardia de la moda.



• Manuela Trujillo Jewelry: Este emprendimiento crea diseños exclusivos y únicos para cautivar la atención de todas aquellas mujeres que quieren algo diferente para verse únicas. Su colección Amazonia, que presentará en la pasarela de Multicentro, está inspirada en la diversidad de colores, formas y especies de nuestro país. “Partimos de que la naturaleza es nuestra fuente de vida para el futuro y por eso nuestro enfoque es crear conciencia en cada una de las mujeres que compran nuestros accesorios”.



• Uvamar: Esta tienda multimarca nace en 2017 para ofrecer una experiencia relajada y a la vez sofisticada, de ropa de verano y playa de marcas colombianas que se destacan por su diseño y calidad. Aquí encuentras todos los productos que necesitas para un verano ideal: vestidos de baño, pantalonetas, salidas de baño, productos de belleza, carteras, accesorios y zapatos, entre otros.



• Tata Durán: Hace tres años esta diseñadora empírica creó la marca que lleva su nombre para crear, producir y distribuir vestidos para mujer, elaborados en telas inteligentes, principalmente, con la idea de que se ajusten anatómicamente al cuerpo femenino. Su principal canal de comercialización son las redes sociales, con casi 40.000 seguidores.