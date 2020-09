¿En qué se fija la generación Z para ser parte de una empresa?

La generación Z contempla a las personas nacidas entre 1995 y principios de la década del 2000 y son consideradas como la generación del futuro. Jóvenes que se encuentran enfocados principalmente en sus estudios y desarrollo personal, buscando entrar a la vida profesional en un corto plazo.



Recientemente, la Fundación del Grupo Adecco realizó de la mano de SHL un estudio basado en 2.600 jóvenes participantes del programa "CEO for One Month” que periódicamente realiza la multinacional de gestión del talento humano. El informe, tiene como objetivo identificar dónde radica su potencial natural en términos de comportamientos en el lugar de trabajo y capacidad para resolver problemas.



Las principales habilidades encontradas esta generación fueron:



- Son autodidactas

- Saben aprovechar y desarrollar la tecnología

- Se interesan en proyectos del cuidado del medio ambiente

- Les gusta construir relaciones e influir en los demás



Para Estheban Acevedo el Central Regional Manager en Adecco Colombia estos jóvenes “se caracterizan por tener buenas fortalezas enfocadas a las nuevas tecnologías y a las nuevas ideas que el mundo moderno propone para su aplicación. Son una generación emprendedora que incluso cree en la responsabilidad social ambiental, en el apoyo a las sociedades vulnerables, en el cuidado de los animales y el desarrollo de una economía más verde que permita mantener todo nuestro planeta”.



El estudio analizó cómo los jóvenes aspirantes a líderes se desempeñan en la resolución de desafíos de liderazgo similares a los del estudio de liderazgo de Gartner, que contiene información anónima resultado de las evaluaciones de alrededor de 9.000 líderes de 85 compañías. Los resultados son sorprendentes y evidencian entre el 10% y 20% rasgos de liderazgo más fuertes que muchos de los líderes corporativos actuales.



Pese a estos resultados, en el imaginario colectivo aún se tejen otros conceptos asociados a este grupo de jóvenes. Según Estheban Acevedo, la generación Z, puede llegar a ser catalogada de soñadora -que no está mal-, por lo que es importante que se acompañen con los conocimientos de sus predecesores que ya cuentan con experiencia en diferentes ámbitos y así, en un trabajo en conjunto, liderado por una generación soñadora, positiva y formada para sacar provecho a la tecnología, junto a otras generaciones llenas de experiencia y ganas de tener un mejor mundo, convierte a esta generación en aliados para construir un equipo muy sólido.



La generación Z necesita apoyo en:



● Resiliencia : cuando enfrentan contratiempos y críticas, es más probable que carezcan de la resiliencia necesaria para comenzar de nuevo cuando las cosas van mal. Pueden ser propensos a perder el impulso y la confianza para tomar decisiones.

● Seguir las instrucciones y las reglas: es probable que cuestionen las reglas que no comprenden. También les cuesta la voluntad de adherirse a los valores y principios corporativos: su enfoque puede tender a centrarse en sus necesidades y objetivos personales por encima de los de su función o la de la organización.

● Identificarse con los valores y principios corporativos: su enfoque puede tender a centrarse en sus necesidades y objetivos personales por encima de los de su función u organización.

● Escuchar las necesidades de los clientes y brindar una excelente experiencia al cliente.



Los jóvenes de la Generación Z quieren ser parte de una organización que les brinde un entorno significativo y de apoyo.



Las empresas deben centrarse en el desarrollo de aspectos que llaman cada vez más la atención de la generación Z. A los jóvenes de hoy en día les atraen las organizaciones que se enfocan en revolucionar mercados con aspectos positivos como la implementación de tecnología para generar empleos y conectar personas. Están muy enfocados en las empresas que les permiten desarrollar sus ideas y les garanticen un crecimiento personal y profesional. Estos jóvenes, tienen un interés en formar su patrimonio económico, pero son cada vez más los que buscan invertir en viajar y vivir su vida de forma diferente. Los candidatos hoy en día están muy enfocados en ser medidos por sus resultados y su productividad, y no tanto en el número de horas que están de un computador trabajando.