Así avanzan las marchas este miércoles en el resto del país

El país se prepara para una nueva jornada de paro, en varias regiones del país. Conozca los puntos de concentración y recorridos, ciudad por ciudad.

MEDELLÍN



8:50 a. m. Comienza la marcha en Medellín



Arranca el paro en Medellín. Estudiantes de las universidades públicas se concentran en Punto Cero. La vía está cerrada y las autoridades recomendamos tomar rutas alternas.



CALI



9:46 a.m. Hay 6 puntos de Cali con bloqueos



Autoridades Cali reportan que a esta hora estos son los puntos con bloqueos en la ciudad:



1. Avenida 6N con Calle 70 (Menga)

2. Avenida 3N con Calle 70 (Sameco)

3. Carrera 8 con Calle 78 (Juanchito)

4. Portada al Mar

5. Calle 5 con Carrera 36

6. Calle 16 con Carrera 100



BARRANQUILLA



10:20 a.m. Manifestantes se concentran en la Universidad del Atlántico, Barranquilla

Decenas de manifestantes se concentran en la sede de la Universidad del Atlántico. Se espera que a las 11 a. m. comience la marcha que tiene como destino final el Paseo Bolívar.



BUCARAMANGA



las marchas comenzarán a LAS 2 de la tarde y saldrán desde el parque San Pío y Universidad Industrial de Santander.



CARTAGENA



9:45 a.m. A esta hora avanzan las movilizaciones en Cartagena por ambos carriles de la Transversal 54, rumbo al Centro Histórico, donde habrá una gran concentración en la Plaza de la paz.



TUNJA



Las movilizaciones comenzarán a las 8:00 am en el Parque Recreacional.



MANIZALES



11:20 a. m. Avanza con tranquilidad marcha en Manizales



Las manifestaciones en Manizales avanzan en tranquilidad. Se dirigen hacia la plaza de Bolívar.