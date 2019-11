En vivo: siga el paro nacional de este jueves minuto a minuto

Llegó el día. Luego de varias semanas de convocatoria llegó la hora cero de las movilizaciones nacionales contra el Gobierno.



Desde tempranas horas del día arrancaron las marchas y protestas en las principales ciudades. Así avanza la jornada.



Vea el minuto a minuto de este paro en todo el país.

BOGOTÁ



Estudiantes intentan construir barricada (2:29 p.m.)



Los manifestantes utilizaron uno de los tubos de una obra de acueducto para defenderse de los gases lacrimógenos y las aturdidoras del personal del Esmad.



Enfrentamientos entre la Fuerza Pública y estudiantes (1: 23 p.m.)



Los estudiantes intentan pasar en dirección al aeropuerto El Dorado de Bogotá, pero miembros del Esmad usan bombas aturdidoras y gases lacrimógenas para impedir el paso. Gestores de convivencia intervienen para impedir el paso de los manifestantes hacia el occidente de Bogotá con una cadena humana.

Los estudiantes intentan pasar en dirección al aeropuerto de Bogotá, pero miembros del Esmad usan bombas aturdidoras y gases lacrimógenas para impedir el paso.

Llegan los primeros manifestantes a la Plaza de Bolívar (1:15 p.m.)



Una marea de manifestantes ya ocupa la plaza de Bolívar. A lo largo y ancho de esta importante zona de Bogotá se están concentrando miles de marchantes.



Sacan a supuestos policías infiltrados en la marcha de Bogotá (11:25 a.m.)





Dos policías fueron descubiertos vestidos de civil dentro de la marcha en la avenida calle 26 con 51, frente a las instalaciones de la Gobernación de Cundinamarca, en Bogotá. En el lugar estaban reunidos decenas de profesores y estudiantes.



Universidad Militar también marcha (10:40 a.m.)



A esta hora, se presentan manifestaciones con afectación vial frente a la universidad sur-norte con un aforo aproximado de 200 personas. En el punto se tiene recurso de Policía de vigilancia y Policía de tránsito.



Estudiantes y sindicatos se tomaron la 26 (10:00 a.m.)



Se presenta bloqueo en la calle 26 a la altura del monumento a los caídos. Los universitarios de la Nacional y los trabajadores ya se movilizan en la vía.



Entran a Bogotá manifestantes de Mosquera (9:40 a.m.)



Policía de Tránsito y la Secretaría de Movilidad registran la llegada de manifestantes de Mosquera a Bogotá, que ingresan por la calle 13. Bloqueo vial en el sentido occidente-oriente.



Manifestaciones en la Universidad Distrital sede calle 40 (9:09 a.m.)



Se presentan manifestación con afectación vial en la carrera 8 con calle 40 por el aforo aproximado de 100 personas que marchan por ese punto.



Por otro lado, en la troncal Caracas, por las manifestaciones se dejan de atender estaciones desde la calle 76 a la 34. Flota troncal inicia retornos en estaciones Héroes y calle 26.



Municipios de Cundinamarca se unen al paro (9:00 a.m.)



Municipios de la Sabana, como Guasca, Tabio, Tenjo, Tocancipa, Cajica y Chía se encontrarán a las 11 a.m. en el puente del común para llegar a la Plaza de Bolívar. Avanzan movilizaciones de los participantes.



Afectaciones de movilidad en el Portal de Suba (8:50 a.m.)



TransMilenio informó que se mantienen los bloqueos en la entrada del portal de Suba, tazón por la cual se detiene la flota, se cancela alimentación y se dejan de atender estaciones Humedal Córdoba, Niza, Av. Boyacá, Gratamira, 21 Ángeles, Transversal 91, Campiña y Portal Suba. Flota troncal retornos en Puente Largo.



Más estaciones de TransMilenio cerradas (8:35 a.m.)



El sistema TransMilenio reporta cierre del Portal Américas y de las estaciones: Patio Bonito, Biblioteca, Trav 86. Flota hace retorno en Banderas.

📍Portal Américas: Por manifestación se cierra Portal y se dejan de atender estaciones: Patio Bonito, Biblioteca, Trav 86. Flota hace retorno en Banderas



📍Patio 191 (norte): Habilitado el paso en Autopista Norte. Se mantiene concentración en el patio — TransMilenio (@TransMilenio) November 21, 2019

Bloqueo en el Portal Usme (8:30 a.m.)



Manifestantes bloquean salida del Portal de Usme, al sur de Bogotá.



El Esmad llega a Suba y la autopista Sur (8:19 a.m.)



Se reportan enfrentamientos en estos puntos entre manifestantes y la fuerza pública.



Inician marchas en Usme y Suba (8:00 a.m.)



Grupos de manifestantes comenzaron a marchar desde la Avenida Boyacá con Avenida Caracas, en el sector de Yomasa (Usme). Así mismo, inicia recorrido un grupo de personas sobre la Avenida Suba con Carrera 103B.



Se registran disturbios (7:35 a.m.)



Debido al cierre de algunas estaciones de TransMilenio, se registran enfrentamientos entre manifestantes y la fuerza pública en la calle 27 sur con carrera 10. Usuarios de Transmilenio han debido desocupar los vehículos y seguir su camino a pie.



También, se presentan bloqueos intermitentes en la autopista sur- sector de El Perdomo sentido sur norte y la troncal de la Carrera 10 no está funcionando.

Cerrado el portal 20 de julio (5:05 a.m.)



Desde las 5:00 a.m. se registraron bloqueos a la salida del portal 20 de Julio. Vehículos impiden la salida de los móviles en semáforos llegando a la carrera décima en sentido sur-norte.



Para facilitar la operación de la troncal, se están realizando retornos en la estación Bicentenario (altura de la calle sexta con carrera décima).



Por ahora no se está prestando servicio en estaciones Country Sur, Primero de Mayo, Ciudad Jardín, Policarpa y San Bernardo al norte, que son las más cercanas al portal.

CALI



Caleños empiezan a llegar al centro para gran concentración (12:02 p.m.)



Algunas movilizaciones ciudadanas ya se encuentran en el centro de Cali, en alrededores de la Alcaldía y el edificio de Emcali. Por el momento, estas movilizaciones transcurren sin inconvenientes y cuentan con una masiva participación.



Buses y estaciones del sistema MÍO fueron vandalizados (10:30 a.m.)



Ventanas rotas, manchas de pintura y grafitis alusivos a la jornada nacional de paro, son -hasta el momento- los registros de las autoridades durante las primeras horas de la movilización en la capital del Valle.



Hasta el momento, cuatro rutas del sistema de transporte masivo de Cali han sido afectadas. Las rutas son la P48B, dos A47 y la A41C.



En la Universidad del Valle continúa la tensión tras la llegada del Esmad a este punto del sur de la ciudad.



Quema de llantas en vías (7:30 a.m.)



En Cali el paro comienza a generar problemas de movilidad. En la estación Universidades del MIO hay bloqueos de las vías por parte de manifestantes. Unos metros más adelante, en las vías aledañas a la Universidad del Valle, también hay concentraciones de estudiantes y bloqueos de las vías.



En el sector de Sameco, unas 500 personas bloquean las vías, donde han quemado llantas. Sobre las salidas a Yumbo y Palmira también hay bloqueos.



Daños a cámaras de seguridad (9:22 a.m.)



Encapuchados, en cercanías a Univalle, derrumban la cámara de fotomulta de la Calle 13 con Carrera 100. Se registran algunos desórdenes en la capital del Valle del Cauca.

En Cali aumenta la tensión en la Universidad del Valle, tras llegada del Esmad. Estudiantes estaban reunidos en ese lugar.

MEDELLÍN



Llegan las barras bravas de Nacional y Medellín (12:05 p.m.)



Las barras bravas de Santa fe se unen a la marcha estudiantil a la altura de la estación Quinta Paredes. Mientras tanto, en Medellín, la afición Los del Sur, de Atlético Nacional, también se unió a las manifestaciones de la avenida Oriental.



Miembros de las Farc, marchan pacíficamente en Medellín (11:00 a.m.)



El líder de las Farc, Rodrigo Londoño 'Timochenko', se unió a las marchas en la capital de Antioquia. Movilizaciones avanzan sin contratiempo.



Manifestantes en Medellín se unen en un solo grupo (10:50 a.m.)



Luego de la llegada de todos los gremios, estudiantes y barras al parque de las Luces en Medellín, el grupo se unificó en una sola marcha, la cual se dirigirá hacia la calle San Juan para tomar la avenida Oriental.



Se normaliza la situación en el Metro de Medellín (10:10 a.m.)



Se normaliza el servicio en la Alpujarra. En estos momentos, toda la línea A y línea B del Metro opera normalmente.



"Estos cierres se hacen de forma temporal y solo preventivamente. Hasta el momento no hemos tenido ningún problema en la operación salvo estos cierres preventivos", señaló el Metro. Sí se mantiene sin servicio la estación San Antonio Tranvía, es decir, los vehículos tranviarios hacen el recorrido San José-Oriente y Oriente-San José.



Inician las marchas pacíficas (8:00 a.m.)



Estudiantes de la Universidad de Antioquia y la Nacional se concentran para salir hacia el punto de encuentro en Punto Cero. Con banderas, pancartas, arengas y cantos empezaron la manifestación.

Estudiantes marchan en Medellín. La movilización en la ciudad está programada para que tenga una continuidad de doce horas.

Cierran tramo de la línea 1 del metroplus (8:40 a.m.)



El sistema Metro de Medellín informó que debido a las manifestaciones se decidió suspender la operación en un tramo de la línea 1 del Metroplús. De esta manera, solo operará entre las estaciones UdeM - Industriales, Hospital - Aranjuez.



BARRANQUILLA



Marchas en Barranquilla llegan al Paseo Bolívar (12:20 p.m.)



Las marchas que salieron de tres puntos diferentes de Barranquilla se encuentran a esta hora en el Paseo Bolívar. En horas de la tarde los actos de protesta se mantendrán concentrados en este céntrico lugar de la ciudad.



Transmetro completa casi tres horas cerrado (11:46 a.m.)



La compañía Transmetro informó que ya se completan dos horas y media del cierre del sistema de transporte debido a las movilizaciones. En estos momentos una de las marchas bloquea los dos carriles de la Troncal Olaya Herrera.



Inicia marchas (9:50 a.m.)



Inician las movilizaciones desde la Universidad Autonoma del Caribe.

RESTO DEL PAÍS



Bucaramanga (8:30 a.m.) Se concentran los manifestantes en la Universidad Industrial de Santander y el Hospital Universitario de Santander.



(10: a.m.) Bloqueada la carrera 27 en el sector de la Puerta del Sol en Bucaramanga.



Montería (9:17 a.m.) Inicia masiva movilización. Obstaculizado el paso norte-sur de Montería.



Ibagué (9:47 a.m.) Transcurre en completa normalidad la movilización pacífica.



Villavicencio (12:00 m.) En este momento se concentran los manifestantes frente a la sede principal del Sena en Villavicencio para dirigirse al centro de la ciudad. Otra concentración saldrá desde el sector de Ocoa, por la vía a Puerto López.



Guajira (2:42 p.m.) Comunidades indígenas Wayú de la Alta Guajira se unieron al paro nacional de este 21 de noviembre. Estudiantes y profesores marcharon para exigir más presencia del Estado en esta región del país.