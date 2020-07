En Colombia, el 85% de las mujeres aspiran tener negocio independiente

Una nueva encuesta, realizada a 9.000 mujeres de 15 países, indicó que, a nivel mundial, la mayoría de ellas (72%) aspira a iniciar su propio negocio; 50% de ellas todavía no lo tiene, pero 22% sí, aunque les gustaría iniciar otro.



Estas son algunas conclusiones de la segunda encuesta anual de “Emprendedores Mundial” de Herbalife Nutrition, a cargo de OnePoll, en la que examinó los desafíos que enfrentan las mujeres en el lugar de trabajo y la meta que tienen muchas encuestadas al abrir su propio negocio.



A nivel mundial, la encuesta revela que la motivación más importante para iniciar un negocio es "ser su propia jefa" con el 61%. Por su parte, en Colombia es el 73%, seguido por el soporte a su familia con un 54% y seguir una pasión con el 53%.



Así mismo, en Colombia, el 85% de las mujeres encuestadas aspiran a abrir su negocio independiente.



En nuestro país, convertirse en un modelo a seguir para las mujeres más jóvenes resultó ser un factor motivador para el 83% de las encuestadas; mientras que al 60% le gustaría iniciar un negocio debido a un trato injusto en roles laborales anteriores.



La encuesta profundiza en el tratamiento injusto y encontró que, a nivel mundial, las mujeres han experimentado desafíos para poder tener éxito en el lugar de trabajo cuando se comparan con sus colegas hombres. En el caso de Colombia, se reveló que ello incluye menos oportunidades de promociones (38%) y falta de salario equitativo (39%).



Además, los resultados indicaron que 46% de las encuestadas pospusieron la maternidad porque pensaban que afectaría negativamente su carrera, dado que un poco menos de la mitad manifestó que enfrentó discriminación por maternidad. El 52% considera que injustamente no fue tenida en cuenta para un aumento de sueldo o promoción por una cuestión de género, de esta cifra, el promedio de las encuestadas, lo experimentó en tres oportunidades diferentes.



Pero, eso no es todo: el 65% de las encuestadas cree que las mujeres tienen que esforzarse más para obtener las mismas oportunidades que los hombres en el lugar de trabajo, pero, un poco más de dos tercios (70%), está comprometida a ayudar a romper este techo de vidrio; y, una forma de romperlo es a través de sus aspiraciones como emprendedoras.



"Emprender no es siempre un camino fácil, pero con la oportunidad correcta, mucho trabajo y una comunidad de apoyo, puede resultar muy reconfortante," comentó Jenny Hienrich, Vicepresidenta Senior Mundial, Servicios y Operaciones al Distribuidor Independiente de Herbalife Nutrition. "Entusiasma saber que este año son más las mujeres que desean iniciar su propio negocio y espero que haya un incremento general de la cantidad de emprendedores".



Pero eso no significa que el emprender sea un sendero sin algunos obstáculos: un poco más de un tercio de las mujeres que tienen planes de emprender (37%) está "muy preocupada" de que el negocio o futuro negocio fracase en los cinco años siguientes.



Los tres principales desafíos a la hora de emprender se relacionan con el dinero: tener suficiente presupuesto para crecer (55%), ganar lo suficiente como para compensar los costos (53%), y financiar su negocio a largo plazo (48%). Esta preocupación por el dinero encontró eco en la encuesta del año pasado, cuando las mujeres informaron que el aspecto más desafiante era el financiamiento de su negocio (58%) en 2019.



Sin embargo, para muchas, los beneficios superaron los desafíos. La encuesta reveló que el principal beneficio potencial de emprender era el crecimiento potencial del ingreso (62%), seguido por la capacidad de ser su propia jefa (61%) y una mayor flexibilidad entre vida laboral/vida privada (52%).



Hienrich agregó: “El emprender un negocio propio viene siendo una tendencia mundial en crecimiento desde hace muchos años y sentimos pasión por apoyarla”.



TEMAS EN COLOMBIA QUE LAS ENCUESTADAS ENFRENTARON PERSONALMENTE EN EL LUGAR DE TRABAJO



1. Acoso sexual/sexismo en el lugar de trabajo 41%

2. Falta de salario equitativo 40%

3. Menos oportunidades de promoción comparado con colegas hombres 38%

4. Sus jefes/colegas no las toman en serio 37%

5. Se espera que se ocupen de sus hijos primero, además de trabajar 30%

6. Falta de mujeres en cargos directivos/gerencia 29%

7. Discriminación por embarazo 26%

8. Exclusión de campos dominados por hombres 21%

9. Falta de modelos de rol femenino 19%

10. Racismo y discriminación por etnia 11%



BENEFICIOS DE EMPRENDER DE LAS ENCUESTADAS EN COLOMBIA:



1. Potencial de aumentar ingresos 62%

2. Ser mi propio jefe 61%

3. Flexibilidad entre vida laboral/vida privada 52%

4. Mayor satisfacción laboral 50%

5. Capacidad de brindar mejor apoyo a propia familia 48%

6. Tener más tiempo con la familia 48%

7. Capacidad de seguir su pasión 48%

8. Creer en el trabajo que hace/producto que crea 44%

9. Ejercer un impacto en la sociedad/comunidad; un propósito 40%

10. Potencial de ganar lo que considera merecido 35%