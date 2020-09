Ensayo de vacuna de Pfizer avanza sin problemas de seguridad

Los investigadores que están monitoreando el enorme ensayo de Pfizer Inc. de una vacuna experimental contra el covid-19 no han reportado problemas de seguridad, incluso después de que más de 12.000 personas recibieran la segunda de sus dos dosis. "Hasta ahora no se ha informado ninguna señal de seguridad", dijo Mikael Dolsten, director científico de Pfizer, en una reunión en línea con inversionistas. El ensayo, que ahora pretende inscribir a 44.000 personas, alcanzó su objetivo inicial de 30.000 voluntarios, dijeron los ejecutivos de Pfizer.



El ensayo compara dos dosis de la vacuna que Pfizer está desarrollando en conjunto con con la alemana BioNTech SE con dos dosis de un placebo. Si bien ni los médicos ni los voluntarios del ensayo saben quiénes recibieron vacunas -una medida para evitar sesgos-, un comité de expertos externos que sabe quiénes recibieron el fármaco revisa los datos de seguridad semanalmente, dijeron ejecutivos de Pfizer durante la reunión con inversionistas.



"Nos habrían notificado si hubieran detectado problemas de seguridad, y no lo han hecho hasta la fecha", dijo durante la reunión Kathrin Jansen, jefa de investigación de vacunas de Pfizer. Los propios científicos de la compañía también están atentos a eventos adversos, que no han aparecido hasta ahora.



Pfizer confirmó que espera obtener datos concluyentes sobre la eficacia de la vacuna para fines de octubre. Una vez que se haya observado un total de 32 casos de coronavirus entre los voluntarios, los expertos que monitorean el ensayo llevaran a cabo su primera revisión de los datos para determinar la eficacia de la vacuna, dijo Pfizer durante la reunión con inversionistas. Los laboratorios farmacéuticos dijeron el 12 de septiembre que ampliarían el ensayo para permitir la inclusión de adolescentes y más personas con ciertas afecciones médicas.





Bloomberg