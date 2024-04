Entérese cuánto gasta en promedio un turista que visita Colombia  

Mediante recursos de Fontur, Anato anunció que retomó la publicación de la Encuesta de Viajeros Internacionales-EVI del Dane, luego de 10 años sin publicarla.

Con esta primera publicación de la Encuesta de Viajeros Internacionales- EVI se conoció que, durante el cuarto trimestre de 2023, el gasto promedio del visitante no residente por modo aéreo, se ubicó en US$ 1.632, un indicador “de gran importancia en el análisis del impacto económico del turismo en Colombia”.



Igualmente, la investigación mostró que los principales motivos de viaje de estos visitantes fueron vacaciones, recreo u ocio, con una participación del 51%; seguido por visita a familiares y amigos, con un 30,4%; y negocios o motivos profesionales y asistencia a congresos, seminarios y/o convenciones, con 11,1%. Sin embargo, el gasto promedio, según el motivo de viaje ubicó a tratamientos médicos y/o experiencias de bienestar en el primer lugar, con un valor promedio de US$3.209; seguido por educación y formación con US$ 2.171; y vacaciones, recreo y ocio, con US$1.878.



“Cualquier iniciativa que contribuya a las estadísticas del sector es un beneficio para su desarrollo y la toma de decisiones que permitan su fortalecimiento, pues es por medio de ellas que logramos identificar los segmentos del mercado, conocer los perfiles de los viajeros, sus preferencias y expectativas, la percepción que se llevan de los destinos que visitan, así como también medir el impacto económico en estos lugares”, explicó Paula Cortés Calle, presidente ejecutiva de Anato.



En cuanto a los principales destinos de los visitantes no residentes, el mayor promedio de noches de estancia se encuentra en el Valle del Cauca, con 20; Bogotá, con 11,1; Antioquia con 10,6; y Bolívar con 7,6 noches.



Finalmente, la Encuesta de Viajeros Internacionales - EVI mostró que el 98% de los visitantes no residentes durante el cuarto trimestre de 2023, recomendaría el destino que visitaron.



“Esta es una gran noticia para Colombia, por lo cual sumar esfuerzos por mejorar las condiciones de infraestructura, y la capacitación de los empresarios del sector en las diferentes regiones de nuestro país debe seguir siendo una prioridad para mejorar la competitividad en un mercado de constante cambio”, concluyó Cortés Calle.





PORTAFOLIO