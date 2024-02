Entérese qué regalan los colombianos en San Valentín

Si bien en el país se celebra el Día del Amor y Amistad en septiembre, desde hace un par de año el 14 de febrero, con el día de San Valentín, ha empezado a ganar relevancia en el calendario de los enamorados, lo que, sin duda, ha abierto una oportunidad para el comercio electrónico.

De acuerdo con cifras de la plataforma de comercio electrónico Tiendanube, se proyecta que durante este fecha se registre un crecimiento en las ventas del 20% con respecto a las cifras del 2023. Además, se espera que las categorías de ropa, accesorios, joyería, salud y belleza impulsen las ventas en línea. De cara al ticket promedio, el segmento de ropa y accesorios podría alcanzar los $148.865, joyería los $163.044, mientras que salud y belleza el gasto podría ascender a los $123.515.



"Como resultado del impacto comercial que tienen las fechas especiales, es notable que las marcas cada vez más busquen tener un rol preponderante dentro del mercado. Hoy muchos emprendimientos traspasan el escaparate físico para poder mostrarse a través de la vitrina virtual y estar disponibles con tal solo un clic, llegando a más regiones, ofreciendo variedad de productos y ofertas a los consumidores que buscan consentir a sus seres amados en una fecha como lo es la celebración de San Valentín”, comentó Augusto Otero, expansion head Latam de Tiendanube.



En términos de los productos más vendidos, destacan la lencería, ropa de corazones, anillos y brazaletes. Cabe resaltar, que durante el mes de febrero se mantuvo un ticket promedio de compra de $144.605, destacando los días 6 y 9 como los que registran las mayores compras.



Por otro lado, los datos de la plataforma revelan que el método de pago que prefieren los consumidores al realizar sus compras en línea es la tarjeta de crédito, presente en el 28% de las transacciones. De igual manera, los tres lugares que están registrando mayores compras previo a San Valentín en 2024 son Bogotá con un ticket promedio de $138.317, Antioquia con $135.753 y Valle del Cauca con $215.361, destacando este último por tener el ticket promedio más alto.



Asimismo, el móvil representa el 78% de preferencia como dispositivo de elección para comprar, frente al pc con un porcentaje 22%. Además, la plataforma Tiendanube destaca que los internautas para esta celebración eligen ir directo a la tienda en línea para realizar sus compras con un 37% de preferencia, en segundo lugar, lo hacen a través del buscador con un 25%. Por último, por medio de las redes sociales con un 17%, siendo en este último segmento Instagram la red social favorita, ya que 7 de cada 10 búsquedas en redes sociales se realizan a través de esta plataforma.





Lista de accesorios



Para celebrar la fecha de los enamorados, diferentes marcas de accesorios y joyería se han preparado para ofrecerle a los consumidores diferentes alternativas. Empresas como Sunglass Hut han presentado algunas tendencias para aquellos que buscan obsequiar unas gafas de sol.



“Los modelos Ray-Ban son un regalo icónico por excelencia, con estilos clásicos para combinar con cualquier conjunto. Las gafas unisex se están volviendo más populares este año. Estos modelos para el día a día, se pueden llevar de manera elegante o informal. ¿Qué mejor manera de demostrarle a una mujer cuánto te preocupas por ella que con un par de gafas de sol de última moda? Son un gran regalo que nunca fallará”, señaló la marca Sunglass Hut.



En el marco del mes de los enamorados, la marca de accesorios Pandora anunció su campaña Be Love, la cual cuenta con una lista icónica de artistas y estrellas emergentes. De acuerdo con la empresa, su nueva colección está integrada por diferentes joyas que presentan diseños elaborados con materiales como plata esterlina, oro de 14 y 18 kilates (macizo y bañado), cristal de Murano y diamantes generados en laboratorio.



"Para Pandora, el amor es más que un día en el calendario: es algo más personal y global. Empieza con cada uno de nosotros y se materializa en la forma en que vivimos nuestras vidas. Esta es la esencia de nuestra nueva campaña Be Love. Da vida al propósito de nuestra marca de dar voz al amor entre las personas. Nuestras nuevas embajadoras, Chloe Bailey, Halle Bailey y Selma Blair, lo encarnan a la perfección. Y nuestras joyas no sólo están elaboradas por expertos para cada ocasión y para cada día, sino que también son un vehículo para compartir”, señaló MC Gasco-Buisson, CMO de Pandora.