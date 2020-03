Entrenamiento sin salir de casa

Sin duda, la emergencia sanitaria provocada por el coronavirus (COVID-19) ha llevado a millones de colombianos a resguardarse en sus hogares durante los próximos días como medida preventiva frente a posibles contagios.



Esta situación interrumpe la mayoría de actividades sociales que desarrollan las personas en lugares externos a sus casas. Una de ellas es el hacer ejercicio, que para nadie es un secreto, en los últimos años ha tomado fuerza entre jóvenes y adultos mayores y se ha convertido en un pasatiempo clave para el día a día de las personas.



Pensando en esto, Fitpal, aplicación que reúne más de 700 gimnasios en Colombia, lanza la plataforma virtual Fitpal Home, una apuesta tecnológica con la que los colombianos podrán reservar y participar en más de 20 clases de ejercicio online dirigidas por entrenadores de sus centros de actividad física aliados.



A través de este programa, los usuarios del aplicativo podrán acceder a rutinas especializadas en fortalecimiento de glúteos, funcional, crossfit, barre, así como entrenamientos en yoga, body combat, HIIT, entre otros.



“Con esta iniciativa, buscamos que la gente no interrumpa la rutina de entrenamiento que ya tenía establecida y se siga fortaleciendo de manera física y emocional, mientras cumple las recomendaciones hechas por el gobierno en pro de la contención de la amenaza viral. Así, juntos podremos vencer cualquier virus y hacer de Colombia un país más saludable”, explica Julián Torres, CEO y cofundador de la aplicación.



Asimismo, Fitpal Home ofrecerá programas de cocina saludable, challenges, talleres de wellness, entre otros, que podrán ser de fácil acceso para los colombianos, sin importar el lugar en el que se encuentren.



“Según Gretchen Reynolds, experta en salud física y columnista del The New York Times, recientes investigaciones científicas han demostrado que la actividad física potencializa nuestro sistema inmune y el entrenamiento continuo mejora nuestra habilidad de combatir gérmenes y agentes infecciosos. Es por eso que como colombianos no podemos olvidarnos de esta actividad que tanto nos beneficia”, manifiesta Torres.



A través de esta herramienta, también los centros de actividad física aliados podrán proveer recursos digitales de bienestar y promover las clases que deseen, de tal forma que puedan seguir prestando sus servicios, pese a la situación.