Acertijo viral: ¿cuál es la planta cuyo nombre tiene las 5 vocales?

Uno de los retos que se han convertido en tendencia en redes sociales consiste en descifrar la respuesta a una sencilla pregunta que, según aseguran quienes la formulan, tiene la respuesta en su misma estructura, algo que ha volado la mente de los internautas, quienes no logran dar con la respuesta, ¿usted podrá hacerlo?

La pregunta que casi nadie sabe responder

De acuerdo con el acertijo publicado en TikTok por la joven identificada con el user "@andy_t100k", la siguiente pregunta tiene su respuesta dentro de las mismas letras del cuestionamiento, ¿está preparado para tratar de dar con la solución? Inténtelo.



¿Cuál es la planta que tiene las cinco vocales?



(Además: Si su amigo usa una de estas frases, quizás debería reconsiderar esa amistad)



La empresa garantiza que la pureza de la semilla que comercializa sea mayor al 99% y su germinación superior al 85% Archivo particular

Considere que para resolver este acertijo mental no es necesario que sea un experto en herbolaria, ya que, en realidad, solo hace falta que ponga atención a la composición de las letras que forman la pregunta, ya que con esto logrará llegar a la solución.



Tómese su tiempo para reflexionar y, considere que hablamos de una planta, no de una flor, ya que, aunque muchos aseguran que "orquídea" es la respuesta, lo cierto es hay una especie que encaja mejor con la descripción de lo requerido.



(Lea: ¿Cómo saber cuántas semanas tengo cotizadas para alcanzar la pensión?)



Esta es la respuesta al acertijo mental

Si hizo un análisis minucioso de la pregunta, se habrá dado cuenta de que con las letras del cuestionamiento se puede componer la palabra eucalipto, planta que es la respuesta correcta a este desafío mental. Para mayores referencias, observe cómo se destacan las letras en negritas a continuación: ¿cuál es la planta que tiene las cinco vocales?

PORTAFOLIO