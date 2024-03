Acertijo visual: encuentre al panda oculto entre estos perros… el 99 % no lo logra

Aunque hay muchos retos visuales que circulan en Internet, hay uno que ha captado la atención de los usuarios de redes sociales en los últimos días, el cual, a pesar de tener una premisa sencilla, resulta difícil de resolver para muchos, ¿se anima a intentarlo?

Lo único que tiene que hacer es intentar descubrir dónde se esconde el oso panda en una imagen que, aparentemente, solo retrata a perros dálmatas, los cuales comparten su cromática con los animales conocidos por su amor al bambú.



¿Está listo? Es momento de demostrar su agilidad mental

Si está dispuesto a aceptar el reto, es importante que sepa que menos del 99% de las personas logra encontrar al oso panda antes de los 10 segundos. Sin embargo, si usted considera que su destreza mental es suficiente como para hacerlo en menos tiempo, este es su momento de probarlo.



¿Preparado? Mire fijamente la siguiente imagen y trate de localizar el oso panda en tiempo récord. Aunque, si requiere de más segundos, tómelos, lo importante es que ejercite su cerebro.

Preste atención, ¿dónde está el panda? Especial

¿Encontró al panda en la imagen? Esta es la respuesta

Si ya se cansó de buscar el panda y simplemente no logra distinguirlo en la imagen previa, no se desanime, ya que, con la finalidad de que no se quede con la duda, a continuación le mostramos dónde es que se mantenía oculto el tierno osito.



Incluso si logró encontrar el panda en la pintura de dálmatas, es probable que quiera comprobar que su respuesta es correcta, para lo cual, puede apoyarse del siguiente recurso gráfico que tiene la solución al acertijo visual.

Aquí está el panda, oculto en las manchas del último perro de dálmata de izquierda a derecha. Especial

Tal y como se observa en la imagen, más que formarse gracias a los cuerpos de los perros, el oso panda yacía plasmado en las manchas de uno de los canes, específicamente en el que se encuentra situado al extremo derecho.

ESTEFANI SALAZAR

Para Portafolio