Acertijo visual: si encuentra al gato en menos de 5 segundos es de los más hábiles

Si es una de las personas que disfruta de los retos visuales que suelen aparecer en su inicio de Facebook y X, entonces este acertijo es para usted, solo tome en consideración que son muy pocos los usuarios que logran resolverlo en tiempo récord, ¿será usted uno de los más habilidosos? Descúbralo.

Resuelva el acertijo visual y conviértase en uno de los usuarios más hábiles de Internet

La premisa de este reto viral es bastante sencilla, ya que lo único que necesita hacer es encontrar al gatito que se encuentra escondido en el zoológico, entorno que posiblemente lo haga distraerse con otras especies.



Especialmente si tomamos en consideración que la imagen está llena de colores llamativos que pueden hacerlo perder de vista el objetivo, mismo que, de hecho, no es difícil de visualizar ¿Logrará encontrarlo? Es hora de averiguarlo, abra la siguiente imagen y dedíquese a buscar al minino.

Mire con atención la imagen, ¿ya encontró al gatito? IStock

Recuerde que puede tomarse el tiempo que sea necesario para encontrar al animal en cuestión, pero si quiere poner al límite su capacidad de observación, será mejor que se rete así mismo a hacerlo en un tiempo récord, por ejemplo, 5 segundos.



¿No encontró al gatito? Aquí está es la respuesta del acertijo visual

En caso de que no haya podido localizar al gato en la imagen del zoológico, no se desanime, ya que, con el objetivo de que no se quede con la duda, a continuación le decimos en qué parte se enocntraba la tierna mascota.



Vea de nuevo la imagen y ubíquese debajo del papagayo, descienda la vista unos centímetros y justo detrás de la barda de piedra y vidrio podrá ver al gatito observando a la pareja que pasea en el zoológico.